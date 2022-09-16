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Департамент конкуренции не успел за месяц выяснить причину скачка цен на электричество

BNS
Департамент конкуренции не успел за месяц выяснить причину скачка цен на электричество
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Линия электропередач. Фото иллюстративное.
Линия электропередач. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Большой объем подлежащего анализу материала вынудил департамент конкуренции взять дополнительное время на изучение причин рекордно высоких цен на бирже электроэнергии в середине августа этого года.

Об этом сообщила в пресс-релизе генеральный директор департамента Эвелин Пярн-Леэ, отметив, что в течение последних недель состоялось несколько встреч с представителями регуляторов в странах Балтии, системными администраторами и специалистами биржи Nord Pool.

«Объем анализируемых данных велик и нам нужно больше времени, чтобы собрать нужную информацию и проанализировать ее. Мы понимаем живой интерес общественности к этой теме и делаем все от нас зависящее, чтобы найти ответы на возникшие вопросы, а также предложить решения. Например, уже известно, что 17 августа недостатка в производящих электроэнергию мощностях не было. Будь система самой биржи Nord Pool более гибкой, такой огромной цены не появилось бы», – отметила Пярн-Леэ.

Наряду с ценой электроэнергии резко поднялись цены и на другие энергоносители – на газ, щепу и прочие, в результате возросло количество заявлений об изменениях цен, поступивших в адрес департамента конкуренции. Пярн-Леэ отметила, что происходящее вызывает у ведомства тревогу и вынуждает более внимательно отслеживать происходящее на рынке жизненно важных услуг.

17 августа средняя стоимость электроэнергии в эстонском ценовом регионе составила 682,05 евро за мегаватт-час, а в промежутке с 18 до 19 часов - 4000 евро.

Департамент конкуренции поставил себе задачей выяснить причину скачка цен в течение одного месяца.

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