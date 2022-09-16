ВИДЕО ⟩ Задержан виновник смертельной аварии, долгое время наслаждавшийся свободой

4 апреля 2020 года в Пухья произошло серьезное ДТП, в котором погиб 20-летний Ало. Кейт Паллон, виновник аварии, был осужден 3 ноября 2021 года в Тартуском суде и приговорен к шести годам лишения свободы.

16 сентября Паллона поймали. Он был пойман благодаря отправленному Kuuuurija сообщению о том, что мужчина находится в селе Кайми, недалеко от Пухья. Он был там со своей семьей, играл с ребенком.