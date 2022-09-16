В начале недели передача Kuuuurija освещала трагическую историю несчастного случая со смертельным исходом в Пухья, виновник которого Кейт Паллон все еще находился на свободе. Благодаря сообщению, полученному Kuuuurija, Паллона нашли вечером 16 сентября в девять часов вечера.
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ВИДЕО ⟩ Задержан виновник смертельной аварии, долгое время наслаждавшийся свободой
Задержан виновник смертельной аварии, долгое время наслаждавшийся свободой
4 апреля 2020 года в Пухья произошло серьезное ДТП, в котором погиб 20-летний Ало. Кейт Паллон, виновник аварии, был осужден 3 ноября 2021 года в Тартуском суде и приговорен к шести годам лишения свободы.