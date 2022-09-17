В ходе переговоров по госбюджету было принято решение о выделении средств на установку ПВО средней дальности, что позволит построить к 2025 году функционирующую систему обороны. По словам министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), для него это было в приоритете во время переговоров.
Певкур: ПВО средней дальности будет к 2025 году
«Я очень рад, что решение правительственной коалиции дает возможность создания в Эстонии функционирующих средств противовоздушной обороны средней дальности к 2025 году», – сказал Певкур и добавил, что этим Эстония делает большой шаг к заполнению критического пробела в возможностях обороны.
Инвестиции в ПВО распределены на 2024-2027 годы. Чтобы к 2025 году обеспечить Эстонию функционирующей системой ПВО средней дальности, контракт должен быть заключен не позднее первого квартала 2023 года, а первые системы должны прибыть в Эстонию в 2024 году. Точная стоимость инвестиций будет раскрыта после завершения процесса закупки.
«Потенциальная цена включает в себя систему ПВО средней дальности, а также инфраструктуру, персонал, обучение, оборудование и другие сопутствующие расходы. Если мы хотим получить наилучшие условия при закупке, то о точных цифрах и объеме закупки мы можем говорить, когда она будет завершена. Могу сказать только, что эта сумма достигает сотен миллионов евро», – добавил Певкур.
Центральная ПВО будет закупаться вместе с Латвией, с которой на последнем саммите НАТО в Мадриде был подписан протокол о намерениях совместных закупок. В июле Национальный центр оборонных инвестиций (РКИК) и Министерство обороны Латвии подписали договор о совместных закупках.
«С точки зрения региональной безопасности важно, чтобы системы двух стран были совместимы. Это позволяет лучше организовать противовоздушную оборону в регионе, сэкономить средства и сотрудничать в организации обучения, снабжения и логистики», – заявил министр.
Силы обороны подготовили подробное описание требований к возможностям.
«При приобретении средств ПВО средней дальности мы исходим, в первую очередь, из военных потребностей сил обороны. Уроки, извлеченные из войны в Украине, также были учтены при подготовке технического описания, поэтому важно, чтобы закупаемые комплексы были мобильными и имели достаточную дальность стрельбы», – сказал заместитель командующего силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм.
Процесс закупок управляется РКИК. Проведено всестороннее исследование рынка с участием всех производителей, подготовлена закупочная документация и объявлена совместная закупка с Латвией.
«Система противовоздушной обороны средней дальности состоит из зенитно-ракетного комплекса, радаров, пунктов управления и многих сопутствующих компонентов. Это мобильный ракетный комплекс, который позволяет пусковой установке поражать средства воздушного нападения с расстояния не менее 30 километров», – сказал Прийт Соосаар, руководитель категории связи и радиолокации РКИК.
В ходе исследования рынка были выявлены шесть международных компаний из Норвегии/США, Англии, Германии, Франции, Израиля и Южной Кореи, добавил Соосаар.
Системы противовоздушной обороны средней дальности эффективны против самолетов и вертолетов, а также против всех видов других воздушных угроз, таких как беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и скрытые средства воздушного нападения.