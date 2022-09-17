Певкур: ПВО средней дальности будет к 2025 году

«Я очень рад, что решение правительственной коалиции дает возможность создания в Эстонии функционирующих средств противовоздушной обороны средней дальности к 2025 году», – сказал Певкур и добавил, что этим Эстония делает большой шаг к заполнению критического пробела в возможностях обороны.

Инвестиции в ПВО распределены на 2024-2027 годы. Чтобы к 2025 году обеспечить Эстонию функционирующей системой ПВО средней дальности, контракт должен быть заключен не позднее первого квартала 2023 года, а первые системы должны прибыть в Эстонию в 2024 году. Точная стоимость инвестиций будет раскрыта после завершения процесса закупки.

«Потенциальная цена включает в себя систему ПВО средней дальности, а также инфраструктуру, персонал, обучение, оборудование и другие сопутствующие расходы. Если мы хотим получить наилучшие условия при закупке, то о точных цифрах и объеме закупки мы можем говорить, когда она будет завершена. Могу сказать только, что эта сумма достигает сотен миллионов евро», – добавил Певкур.

Центральная ПВО будет закупаться вместе с Латвией, с которой на последнем саммите НАТО в Мадриде был подписан протокол о намерениях совместных закупок. В июле Национальный центр оборонных инвестиций (РКИК) и Министерство обороны Латвии подписали договор о совместных закупках.