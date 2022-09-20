По словам министра образования Тыниса Лукаса («Отечество»), в следующем году средняя зарплата учителя вырастет до 2048 евро, а зарплата учителя, преподающего на эстонском в Ида-Вирумаа, будет рассчитываться с коэффициентом 1,5. Так что с осени следующего года учитель, который преподает на эстонском в Ида-Вирумаа, может рассчитывать на зарплату в 3000 евро.
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Учитель, преподающий на эстонском в Ида-Вирумаа, будет получать зарплату в размере 3000 евро
Учитель, преподающий на эстонском в Ида-Вирумаа, будет получать зарплату в размере 3000 евро
Лукас рассказал Postimees, что на прошлой неделе, после встречи правительственной коалиции в поместье Вихула, стали распространяться слухи о 15-ти процентном повышении заработной платы учителей, что не соответствует действительности: «Эта история началась со слов министра финансов, что зарплата учителей, спасателей, полицейских и работников культуры повысится как минимум на 15 процентов. Повышение заработной платы учителей будет значительно выше».
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