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Учитель, преподающий на эстонском в Ида-Вирумаа, будет получать зарплату в размере 3000 евро

Андрес Эйнманн
Учитель, преподающий на эстонском в Ида-Вирумаа, будет получать зарплату в размере 3000 евро
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Урок эстонского языка.
Урок эстонского языка. Фото: Tairo Lutter

По словам министра образования Тыниса Лукаса («Отечество»), в следующем году средняя зарплата учителя вырастет до 2048 евро, а зарплата учителя, преподающего на эстонском в Ида-Вирумаа, будет рассчитываться с коэффициентом 1,5. Так что с осени следующего года учитель, который преподает на эстонском в Ида-Вирумаа, может рассчитывать на зарплату в 3000 евро.

Лукас рассказал Postimees, что на прошлой неделе, после встречи правительственной коалиции в поместье Вихула, стали распространяться слухи о 15-ти процентном повышении заработной платы учителей, что не соответствует действительности: «Эта история началась со слов министра финансов, что зарплата учителей, спасателей, полицейских и работников культуры повысится как минимум на 15 процентов. Повышение заработной платы учителей будет значительно выше».

По его словам, учителя запросили прибавку, опираясь на то, как изменилась средняя зарплата. Требование Союза работников сферы образования заключалось в том, что минимальная заработная плата учителя должна составлять 1845 евро.

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