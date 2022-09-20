Треть подростков Таллинна хотя бы раз в жизни пробовала наркотики. Город намерен присоединиться к глобальной программе Planet Youth, чтобы уберечь молодежь от употребления веществ, вызывающих зависимость.
Таллинн борется с употреблением психоактивных веществ среди молодежи
На прошлой неделе состоялась конференция сети стран Planet Youth 2022, применяющих исландскую модель, в которой приняла участие и делегация из Таллинна. Обсуждалось также присоединение Таллинна к сети на следующие пять лет.
Проект «Исландия без наркотиков» стартовал в 1998 году с целью сокращения употребления алкоголя и курения среди молодежи. В сотрудничестве с научными сотрудниками Университета Рейкьявика было установлено, что причиной проблем являются высокая занятость родителей, недостаток проводимого с родителями времени, ограниченные возможности для занятий по интересам и их высокая стоимость.
Помимо этого, ученые пришли к выводу, что молодежь слишком мало вовлекают в тематические обсуждения. Разработанная исландская модель профилактики включает такие индикаторы как образ жизни, проведение досуга, успеваемость, влияние друзей, самооценка, тревожность, ценности и травля. В начале учебного года между школой, учащимися и родителями заключается соглашение о правах и обязанностях сторон.
Ребенок и родитель могут выбрать до двух интересующих их видов деятельности, участие в которых будет оплачивать государство. Наряду с этим город обеспечивает бесплатное посещение спортивных залов и бассейнов. В результате такого комплекса научно обоснованных и последовательных мер уровень употребления алкоголя среди несовершеннолетних в Исландии сократился с 42% до 7%, курения – до 5%, а число подростков, попробовавших наркотики, снизилось до 6%. С годами проект перерос в глобальную программу Planet Youth, к которой теперь намерен присоединиться и Таллинн.
«Благодаря успешному сотрудничеству с Университетом Рейкьявика в 2014, 2016 и 2019 годах среди 15–16-летних жителей Таллинна было проведено исследование на основании международного опросника. В последнем исследовании приняли участие более 4 000 учащихся столичных школ, и надо признать, результаты нас обеспокоили, – отметила руководитель сектора здоровья Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Эне Томберг. – Исследование показало, что в десятой части семей подросткам трудно наладить контакт с родителями, почти четверть детей испытывает трудности с обсуждением своих проблем, а около 18 процентов подростков не получают необходимой поддержки от друзей. Почти 32 процента подростков когда-либо намеренно наносили себе повреждения, а 34 процента хотя бы раз пробовали наркотики. Данные по каждой школе в сравнении со средними показателями по городу были переданы руководству всех участвовавших в исследовании учебных заведений, чтобы они могли обсудить результаты и найти решения этих проблем».
По словам руководителя сектора здоровья Эне Томберг, первые шаги по внедрению исландской модели профилактики уже сделаны.
«В течение двух последних лет мы проводили в пяти столичных школах онлайн-тренинги для родителей. Также устраивали совместные мероприятия для детей и родителей. Между школой, учеником и родителями также подписывались соглашения о сотрудничестве, которые помогают сделать школьную среду более безопасной, – добавила Томберг. – Участие в программе Planet Youth в течение 5 лет позволит Таллинну провести среди учащихся еще три исследования и осуществить обработку данных в Университете Рейкьявика».
На встрече с координаторами Planet Youth была подчеркнута важность привлечения руководителей города к долгосрочной профилактической деятельности. На конференции Planet Youth 2022 в таллиннскую делегацию входили вице-мэр Бетина Бешкина, руководитель Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Раймо Саади и руководитель сектора здоровья Эне Томберг.