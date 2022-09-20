Таллинн борется с употреблением психоактивных веществ среди молодежи

На прошлой неделе состоялась конференция сети стран Planet Youth 2022, применяющих исландскую модель, в которой приняла участие и делегация из Таллинна. Обсуждалось также присоединение Таллинна к сети на следующие пять лет.

Проект «Исландия без наркотиков» стартовал в 1998 году с целью сокращения употребления алкоголя и курения среди молодежи. В сотрудничестве с научными сотрудниками Университета Рейкьявика было установлено, что причиной проблем являются высокая занятость родителей, недостаток проводимого с родителями времени, ограниченные возможности для занятий по интересам и их высокая стоимость.

Помимо этого, ученые пришли к выводу, что молодежь слишком мало вовлекают в тематические обсуждения. Разработанная исландская модель профилактики включает такие индикаторы как образ жизни, проведение досуга, успеваемость, влияние друзей, самооценка, тревожность, ценности и травля. В начале учебного года между школой, учащимися и родителями заключается соглашение о правах и обязанностях сторон.

Ребенок и родитель могут выбрать до двух интересующих их видов деятельности, участие в которых будет оплачивать государство. Наряду с этим город обеспечивает бесплатное посещение спортивных залов и бассейнов. В результате такого комплекса научно обоснованных и последовательных мер уровень употребления алкоголя среди несовершеннолетних в Исландии сократился с 42% до 7%, курения – до 5%, а число подростков, попробовавших наркотики, снизилось до 6%. С годами проект перерос в глобальную программу Planet Youth, к которой теперь намерен присоединиться и Таллинн.