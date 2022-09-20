Фото из зала суда ⟩ Мужчина поджег съемную квартиру: хотел, чтобы мать жила в месте получше

Во второй половине дня 7 марта этого года в Центр тревоги поступило сообщение, что на лестничной клетке одного многоквартирного дома ощущается запах дыма. Спасатели отреагировали быстро и худшее удалось предотвратить, но квартира, принадлежащая волостной управе, все же была повреждена.

Проживавший в этой же квартире с матерью 30-летний Эрвин Попович был задержан в качестве обвиняемого в совершении преступления. Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила сказала Elu24, что Поповичу было предъявлено обвинение, что он 7 марта днем поджег квартиру, бросая зажженные сигареты, что привело к пожару как минимум в четырех независимых очагах возгорания.