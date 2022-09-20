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Фото из зала суда ⟩ Мужчина поджег съемную квартиру: хотел, чтобы мать жила в месте получше

Анналийза Кёсс
Мужчина поджег съемную квартиру: хотел, чтобы мать жила в месте получше
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20.09.2022, Tallinn, Harju maakohus. Ervin Popovitš süüdistuses KarS § 203 lg 1, KarS § 404 lg 1 järgi.
20.09.2022, Tallinn, Harju maakohus. Ervin Popovitš süüdistuses KarS § 203 lg 1, KarS § 404 lg 1 järgi. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сегодня, 20 сентября, Харьюский уездный суд признал мужчину виновным в поджоге съемной квартиры. «Он просто хотел, чтобы у его матери была квартира получше», – прокомментировал прокурор один из мотивов, основанный на показаниях.

Во второй половине дня 7 марта этого года в Центр тревоги поступило сообщение, что на лестничной клетке одного многоквартирного дома ощущается запах дыма. Спасатели отреагировали быстро и худшее удалось предотвратить, но квартира, принадлежащая волостной управе, все же была повреждена.

Проживавший в этой же квартире с матерью 30-летний Эрвин Попович был задержан в качестве обвиняемого в совершении преступления. Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила сказала Elu24, что Поповичу было предъявлено обвинение, что он 7 марта днем поджег квартиру, бросая зажженные сигареты, что привело к пожару как минимум в четырех независимых очагах возгорания.

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