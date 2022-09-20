Сегодня, 20 сентября, Харьюский уездный суд признал мужчину виновным в поджоге съемной квартиры. «Он просто хотел, чтобы у его матери была квартира получше», – прокомментировал прокурор один из мотивов, основанный на показаниях.
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Фото из зала суда ⟩ Мужчина поджег съемную квартиру: хотел, чтобы мать жила в месте получше
Мужчина поджег съемную квартиру: хотел, чтобы мать жила в месте получше
Во второй половине дня 7 марта этого года в Центр тревоги поступило сообщение, что на лестничной клетке одного многоквартирного дома ощущается запах дыма. Спасатели отреагировали быстро и худшее удалось предотвратить, но квартира, принадлежащая волостной управе, все же была повреждена.
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