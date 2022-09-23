Председатель Центристской партии и Рийгикогу Юри Ратас высказался о вчерашнем обращении Каи Каллас: ему непонятно, в чем информативность сообщения премьер-министра.
Юри Ратас не понял, зачем премьер-министр выступала с экстренным обращением
«Слово премьер-министра имеет большое значение, тем более, если это экстренное обращение во время неспокойной ситуации в сфере безопасности. В обращении премьер-министра не было никакой новой информации, связанной с угрозой безопасности, что, конечно, является позитивным моментом, но в то же время слова премьер-министра не произвели и успокаивающего эффекта.
Брошенная в воздух фраза о возможных отключениях электроэнергии вызвала у людей напрасную тревогу и вопросы о том, не пора ли запасаться горючим, свечами и спичками.
Сегодня утром и глава Elering Таави Вескимяги, и премьер-министр выступили уже с совершенно иными, обнадеживающими сообщениями. Таким образом, необходимость экстренного обращения осталась неясной. Непонятно, почему те же сообщения нельзя было передать, например, на правительственной пресс-конференции и через СМИ в более подготовленной форме.
Я понимаю желание премьер-министра передавать важные сообщения в нынешней ситуации, но, к сожалению, похоже, что обращение было сделано ради обращения. Это обесценивает значимость последующих сообщений премьера», – написал Ратас в Facebook.