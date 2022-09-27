На прошлой неделе прибавилось 3370 коронапозитивных, скончались 14 человек

По состоянию на утро понедельника были госпитализированы 176 пациентов с COVID-19, в том числе четверо в отделении интенсивной терапии. За неделю госпитализировали 160 пациентов, в том числе 59 из-за симптоматического COVID-19. По сравнению с позапрошлой неделей число госпитализаций выросло на 6,7 процента, среднее число новых госпитализированных с симптомами COVID-19 за семь дней выросло с 6,1 до 7,9. За неделю скончались 14 человек в возрасте от 59 лет до 91 года, у всех были тяжкие сопутствующие заболевания.