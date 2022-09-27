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На прошлой неделе прибавилось 3370 коронапозитивных, скончались 14 человек

BNS
На прошлой неделе прибавилось 3370 коронапозитивных, скончались 14 человек
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Коронавирусное отделение в Ида-Таллиннской центральной больнице.
Коронавирусное отделение в Ида-Таллиннской центральной больнице. Фото: Remo Tõnismäe

По состоянию на утро понедельника госпитализация требовалась 176 пациентам с COVID-19, на прошлой неделе в больницах открыли 160 новых историй болезни COVID-19.

По словам главного специалиста Центра по борьбе с гриппом Департамента здоровья Ольги Садиковой, на прошлой неделе зарегистрировали 3370 новых случаев болезни, из них 1188 были подтверждены лабораторно, а 2182 диагностированы клинически.

«По сравнению с прошлой неделей число случаев болезни выросло на 10 процентов. Больше всего число положительных результатов тестов выросло среди маленьких детей (0-4 года)», - пояснила Садикова. Коэффициент R составляет по всей стране 1,08, согласно учитывающей госпитализацию матрице рисков, уровень риска распространения коронавируса средний.

По состоянию на утро понедельника были госпитализированы 176 пациентов с COVID-19, в том числе четверо в отделении интенсивной терапии. За неделю госпитализировали 160 пациентов, в том числе 59 из-за симптоматического COVID-19. По сравнению с позапрошлой неделей число госпитализаций выросло на 6,7 процента, среднее число новых госпитализированных с симптомами COVID-19 за семь дней выросло с 6,1 до 7,9. За неделю скончались 14 человек в возрасте от 59 лет до 91 года, у всех были тяжкие сопутствующие заболевания.

За неделю ввели 5872 дозы вакцины, в том числе 157 первых доз. Дополнительную или бустерную дозу вакцины получили 480 297 человек. Всего в Эстонии по две дозы вакцины получили 63,6 процента населения.

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