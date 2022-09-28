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Студия Postimees: каков план Б на случай усиления миграционного давления?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: каков план Б на случай усиления миграционного давления?
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Что предпримет Эстония в случае усиления давления на границу? Какова стратегия? Подлежит ли пересмотру решение не пускать в страну бегущих от войны россиян?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире в 13:00 депутат Рийгикогу от Партии реформ, член комиссии по гособороне Мати Райдма

  • Усилилось ли миграционное давление на эстонскую границу после объявления в России частичной мобилизации?
  • Каковы прогнозы? Возможно ли увеличение числа прибывающих?
  • Готов ли план на такой случай? В чем его суть?
  • Эстония объявила мобилизационные учения и расширяет призыв. Чем обусловлен этот шаг? 
  • В чем смысл усиления контроля на эстонско-финской границе? 
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