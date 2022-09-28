Что предпримет Эстония в случае усиления давления на границу? Какова стратегия? Подлежит ли пересмотру решение не пускать в страну бегущих от войны россиян?
Студия Postimees: каков план Б на случай усиления миграционного давления?
13:00
Студия Postimees: каков план Б на случай усиления миграционного давления?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире в 13:00 депутат Рийгикогу от Партии реформ, член комиссии по гособороне Мати Райдма.
- Усилилось ли миграционное давление на эстонскую границу после объявления в России частичной мобилизации?
- Каковы прогнозы? Возможно ли увеличение числа прибывающих?
- Готов ли план на такой случай? В чем его суть?
- Эстония объявила мобилизационные учения и расширяет призыв. Чем обусловлен этот шаг?
- В чем смысл усиления контроля на эстонско-финской границе?
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