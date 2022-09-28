В эту пятницу, 30 сентября, в парке Келламяэ состоится традиционный праздник музыки и света «Огни Маарду». Начало мероприятия в 17:00.
В эту пятницу вновь пройдет праздник света «Огни Маарду»
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, праздник света знаменует проводы уходящего лета и начало осени. «В пятницу вечером у пруда в парке Калламяэ зажгутся сотни свечей – у всех жителей города будет возможность провести время в уютной атмосфере в кругу семьи и друзей, став частью музыкально-светового представления»,- сообщил мэр.
На празднике выступят талантливые маардуские молодые исполнители, театральная студия «Веер и шпага», ребята из танцевальной студии JJ Street, а также таллиннская группа «Огни большого города» и певица Ника Марула. Праздник завершится огненным и световым шоу и дискотекой.
Программа:
17:00 Группа «Огни большого города»
17:30 Техническая пауза
17:35 Аннели Кырвель и танцевальная школа «JJ-Street»
17:45 Вокальная студия «Время петь»
18:05 Александр Шаклейн
18:25 Алексей Зотович
18:35 Техническая пауза
18:40 Ether show (танцевальное шоу)
18:47 Техническая пауза
18:50 Театральная студия «Веер и Шпага»
19:05 Техническая пауза
19:15 Ника Марула
20:00 Техническая пауза
20:10 Ether show (световое шоу)
20:20 Техническая пауза
20:40 Огненное шоу от Kelfirius
20:45 Техническая пауза
21:00 - 23:00 Дискотека (DJ Gert Van Der Proost)
NB! Организаторы оставляют за собой право вносить в программу изменения.