В эту пятницу вновь пройдет праздник света «Огни Маарду»

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, праздник света знаменует проводы уходящего лета и начало осени. «В пятницу вечером у пруда в парке Калламяэ зажгутся сотни свечей – у всех жителей города будет возможность провести время в уютной атмосфере в кругу семьи и друзей, став частью музыкально-светового представления»,- сообщил мэр.