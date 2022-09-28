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В эту пятницу вновь пройдет праздник света «Огни Маарду»

rus.postimees.ee
В эту пятницу вновь пройдет праздник света «Огни Маарду»
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Маарду.
Маарду. Фото: Konstantin Sednev

В эту пятницу, 30 сентября, в парке Келламяэ состоится традиционный праздник музыки и света «Огни Маарду». Начало мероприятия в 17:00.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, праздник света знаменует проводы уходящего лета и начало осени. «В пятницу вечером у пруда в парке Калламяэ зажгутся сотни свечей – у всех жителей города будет возможность провести время в уютной атмосфере в кругу семьи и друзей, став частью музыкально-светового представления»,- сообщил мэр.

На празднике выступят талантливые маардуские молодые исполнители, театральная студия «Веер и шпага», ребята из танцевальной студии JJ Street, а также таллиннская группа «Огни большого города» и певица Ника Марула. Праздник завершится огненным и световым шоу и дискотекой.

Программа:

17:00 Группа «Огни большого города»

17:30 Техническая пауза

17:35 Аннели Кырвель и танцевальная школа «JJ-Street»

17:45 Вокальная студия «Время петь»

18:05 Александр Шаклейн

18:25 Алексей Зотович

18:35 Техническая пауза

18:40 Ether show (танцевальное шоу)

18:47 Техническая пауза

18:50 Театральная студия «Веер и Шпага»

19:05 Техническая пауза

19:15 Ника Марула

20:00 Техническая пауза

20:10 Ether show (световое шоу)

20:20 Техническая пауза

20:40 Огненное шоу от Kelfirius

20:45 Техническая пауза

21:00 - 23:00 Дискотека (DJ Gert Van Der Proost)

NB! Организаторы оставляют за собой право вносить в программу изменения.

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