«Гуманитарная катастрофа»: как бегущие от мобилизации провели неделю в пробках на границах России

Когда в очереди появились слухи о том, что 27 сентября граница с Казахстаном будет закрыта, Анастасия попросила мужа пойти пешком, а сама осталась в машине.

«Нам оставалось около 20 километров до границы. Я подумала, главное, чтобы он успел перейти границу, а я потом как-нибудь доберусь», – говорит она.

Муж Анастасии рассказывал, что у самой границы наблюдал ужасные ситуации. «Люди теряли человеческий вид. Ругались, пытались пройти вне очереди. Даже пограничник выходил с автоматом и обращался к людям с просьбой организоваться в нормальную ровную очередь», – пересказывает она его слова.

Не у всех есть возможность передать машину кому-то в пробке и пойти пешком. На этот случай в чате предлагают свои услуги перекупщики. Один из них, попросивший не называть его имени, рассказал, что получил более 20 обращений меньше, чем за сутки после объявления в чате «Верхний Ларс». Большинство запросов – от владельцев недорогих автомобилей, некоторые просто узнают цену, чтобы подумать.

По его словам, многие недовольны ценами, которые он предлагает, – они ниже рыночных из-за дополнительных расходов. Но если человек не хочет продавать машину, он предлагает другой вариант: перевезти ее за деньги родственникам или просто поставить на хранение.