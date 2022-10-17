ФОТО ⟩ Гроза и штормовой ветер обрушились на Эстонию: тысячи домохозяйств остались без электричества

Вечером в воскресенье национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о погоде первого уровня для всей страны. Это означало, что в определенных ситуациях погодные условия могли представлять опасность.

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в соцсетях, что на юго-западном побережье Финляндии в воскресенье вечером скорость ветра составила 39,2 м/с (141 км/ч). В Кыргессааре на Хийумаа в 22.00 порывы ветра достигали 26,2 м/с.

По словам Кийтсака, гроза, сопровождавшаяся сильным дождем и шквалом ветра, прошла через Балтийское море на восток. Синоптик отметил, что шквал – это внезапное резкое усиление ветра. Скорость ветра при шквале за несколько минут может вырастать до 20—30 м/с.

«Ночью с моря идет очередная нестабильная масса облаков, из которых могут развиться новые ливни и кое-где может быть гроза, но все это будет сведено к локальному уровню», – написал после полуночи Кийтсак.

В воскресенье около 23.40, по данным Elektrilevi, более 4500 домохозяйств остались без электричества на островах, в Западной и Северо-Западной Эстонии.

Оперативную информацию об отключении электроэнергии можно найти ЗДЕСЬ.