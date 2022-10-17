Семью погибшего в аварии мотоциклиста настигла вторая за неделю трагедия

8 октября Стиман участвовал в этапе чемпионата мира Supersport 300 в Португалии. Ему было 22 года. Авария с участием нескольких гонщиков произошла 8 октября на международном автодроме в Алгарве. Гонщик получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, врачи сообщили, что не смогут спасти мотоциклиста. Семья приняла решение отключить Виктора от аппаратов. Его органы разрешили взять для пересадки, тем самым молодой человек помог спасти жизни пятерых людей.