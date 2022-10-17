На минувшей неделе от последствий аварии скончался 22-летний мотоциклист Виктор Стиман. Спустя несколько дней семью помстигла еще одна трагедия: из жизни ушла его мама.
Семью погибшего в аварии мотоциклиста настигла вторая за неделю трагедия
Семью погибшего в аварии мотоциклиста настигла вторая за неделю трагедия
8 октября Стиман участвовал в этапе чемпионата мира Supersport 300 в Португалии. Ему было 22 года. Авария с участием нескольких гонщиков произошла 8 октября на международном автодроме в Алгарве. Гонщик получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, врачи сообщили, что не смогут спасти мотоциклиста. Семья приняла решение отключить Виктора от аппаратов. Его органы разрешили взять для пересадки, тем самым молодой человек помог спасти жизни пятерых людей.
Спустя несколько дней поступило сообщение о новом горе: по данным голландских СМИ, скончалась мать Виктора Стимана Флора ван Лимбек. Ее сердце остановилось в пятницу, все попытки реанимировать женщину не увенчались успехом.
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