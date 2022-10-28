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Из гоночного календаря ушла победная трасса Тянака

rus.postimees.ee
Из гоночного календаря ушла победная трасса Тянака
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Отть Тянак на Rally Estonia.
Отть Тянак на Rally Estonia. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Отть Тянак в этом сезоне выиграл три этапа чемпионата мира. Один из них проходил в Бельгии, но в следующем сезоне этой гонки нет в расписании.

Гоночный календарь по-прежнему еще не утвержден. Безусловно, в него войдут гонки в Монте-Карло и Швеции, но вопрос с остальными этапами еще открыт. Однако организаторы ралли в Бельгии сообщили, что в следующем году их гонка проводиться не будет. Бельгийское ралли входило в гоночное расписание два года подряд.

Гонка, которая проходит на асфальтированной трассе возле города Ипр, входит теперь в состав чемпионата Британии. На уровень ниже пришлось опуститься из-за того, что организаторы не смогли собрать достаточно большой бюджет. О своем решении они сообщили в пресс-релизе.

Бельгийское ралли было очень успешным для команды Hyundai. В 2021 году победу забрал Тьерри Невилл, в этом году лучшим был Отть Тянак.

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