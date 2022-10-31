«Ни света, ни связи»: как киевляне обходятся без электричества

Девушка заряжает мобильный телефон в трамвае. Фото: УНІАН

После массированных российских обстрелов во многих городах Украины пропало электричество, а вместе с ним – мобильная связь и интернет. О перебоях в электроснабжении сообщают и жители многих районов Киева.

«Нет света, нет связи, интернет исчез. Мы с сыном сидели в коридоре и не знали, что тревога закончилась еще четыре часа назад. Пришлось бежать на улицу, чтобы узнать, что происходит», – рассказывает киевлянин Святослав.

По его словам, сейчас на Оболони (район на севере Киева) связи нет вообще ни у одного оператора мобильной связи, связь исчезла полностью.

Темные силуэты церквей на фоне ночного неба. Фото: SERGEI SUPINSKY

Связь обнаружилась в одном единственном месте – переходе в метро: «Сейчас все там собираются, это как бы такой переговорный пункт», – сказал он.

Киевлянка Дарья Анцибор тоже только в метро смогла найти интернет.

Чтобы приготовить завтрак, она со своей водой пришла к подруге, у которой воды нет, зато есть газ: «Народу полно на улицах, все в движении. Воду в бутылках несут, по телефону разговаривают, новости пытаются узнать».

Учительница Мария Гуреш рассказывает, как во время обстрелов проводила онлайн-урок и как пропал интернет. Какое-то время удалось продолжить на мобильном интернете, но потом исчез и он.

Ночная улица, фары машин. Фото: Getty Images