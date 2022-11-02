КНДР впервые запустила ракету через морскую границу с Южной Кореей

Запущенная северокорейцами баллистическая ракета малого радиуса действия упала в море примерно в 60 км от южнокорейского города Сокхчо, который расположен близ демаркационной линии на восточном берегу полуострова.

Южная Корея в качестве ответа произвела пуски трех ракет – тоже в море, через морскую границу.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что запуск ракеты через морскую границу является «по сути территориальным вторжением» со стороны КНДР.

По данным южнокорейских военных, всего северокорейцы утром в среду запустили как минимум 10 ракет.

Генштаб Республики Корея заявил, что южнокорейская армия «не потерпит таких провокаций со стороны КНДР и ответит твердо и решительно, в рамках тесного сотрудничества Южной Кореи и США.

Президент Южной Кореи и премьер-министр Японии в связи с последними запусками ракет в КНДР созвали в своих странах советы национальной безопасности.

Ракета, перелетевшая через морскую де-факто границу, упала в 25 километрах за ней и в 57 километрах от города Сокхчо.

Накануне Пхеньян потребовал от Южной Кореи и США прекратить идущие на этой неделе совместные учения и пригрозил в случае отказа принять «мощные» меры.

В прошлом месяце КНДР произвела целую серию запусков – тоже, как заявил Пхеньян, в ответ на совместные учения военных США, Южной Кореи и Японии.