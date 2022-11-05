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Фото ⟩ Садовые дома сгорели дотла: спасатели подозревают поджог

Райдо Кесккюла
Садовые дома сгорели дотла: спасатели подозревают поджог
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Дотла сгорели два садовых дома.
Дотла сгорели два садовых дома. Фото: Lääne-Eesti päästekeskus

В пятницу днем ​​в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну вблизи дороги Пярлимыйза-теэ горят несколько садовых домиков, а поблизости есть и другие дома.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Андры Вяэртмаа, к моменту прибытия спасателей горели два садовых домика размером 5х5 метров. Спасатели Пярну, Халинга и Пярну-Яагупи локализовали пожар, после чего были проведены последующие работы по тушению и мониторинг ситуации. Пожар был потушен в 15:24.

«По предварительным данным, это мог быть поджог», – сказала Вяэртмаа.

Дотла сгорели два садовых дома. 
Дотла сгорели два садовых дома. Фото: Lääne-Eesti päästekeskus
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