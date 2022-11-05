Фото ⟩ Садовые дома сгорели дотла: спасатели подозревают поджог

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Андры Вяэртмаа, к моменту прибытия спасателей горели два садовых домика размером 5х5 метров. Спасатели Пярну, Халинга и Пярну-Яагупи локализовали пожар, после чего были проведены последующие работы по тушению и мониторинг ситуации. Пожар был потушен в 15:24.