На эстонской границе развернули более 30 человек

На погранпункте «Нарва-1» 3 ноября восемь граждан Российской Федерации, семь граждан Украины, четыре гражданина Армении и два гражданина Молдовы не смогли въехать в Эстонию. Наиболее частые причины запрета въезда в страну заключались в том, что у людей не было необходимых документов, они расплывчато говорили о цели поездки или в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны. В отношении иностранцев был составлен запрет на въезд в Эстонию, и они были отправлены обратно в Россию.

В этот же день на юго-восточных пограничных пунктах не впустили в страну девять граждан Российской Федерации и четверых граждан Украины, у которых не было оснований для въезда в Шенгенскую зону. Им был выдан запрет на въезд, и они вернулись в Россию.