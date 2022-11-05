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На эстонской границе развернули более 30 человек

rus.postimees.ee
На эстонской границе развернули более 30 человек
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Погранпункт. Фото иллюстративное.
Погранпункт. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, в четверг, 3 ноября, на погранпунктах Эстонии развернули и не пустили в страну 35 иностранных граждан.

На погранпункте «Нарва-1» 3 ноября восемь граждан Российской Федерации, семь граждан Украины, четыре гражданина Армении и два гражданина Молдовы не смогли въехать в Эстонию. Наиболее частые причины запрета въезда в страну заключались в том, что у людей не было необходимых документов, они расплывчато говорили о цели поездки или в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны. В отношении иностранцев был составлен запрет на въезд в Эстонию, и они были отправлены обратно в Россию.

В этот же день на юго-восточных пограничных пунктах не впустили в страну девять граждан Российской Федерации и четверых граждан Украины, у которых не было оснований для въезда в Шенгенскую зону. Им был выдан запрет на въезд, и они вернулись в Россию.

Кроме того, 3 ноября, в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин Грузии 1984 года рождения. У него не было необходимых документов, которые бы обосновывали цель и условия поездки. В его отношении был составлен запрет на въезд, и он был отправлен в центр временного содержания, чтобы дождаться возможности улететь обратно.

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