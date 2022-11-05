Сб, 5.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Ryanair предупреждает об изменениях в своих услугах

rus.tvnet.lv
Ryanair предупреждает об изменениях в своих услугах
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Аэропорт
Аэропорт Фото: Mikel Dabbah/Shutterstock

Авиакомпания Ryanair опубликовала информацию для пассажиров, которые  планируют совершить путешествие в ноябре этого года, передает Rus.TVNET.

Сайт авиакомпании и приложение c 8 ноября с 18:00 по 9 ноября до 5:00 не будет работать по техническим причинам.

Это означает, что в это время пассажиры не смогут регистрироваться и покупать билеты онлайн.

«Клиенты, которые должны лететь в течение этого периода, должны зарегистрироваться онлайн до 18:00 8 ноября», – говорится на сайте Ryanair.

Тем, кто этого не сделает, возможно, придется заплатить дополнительно 55 евро (30 евро для рейсов в Испанию) за регистрацию в аэропорту.

Cтоит убедиться, что посадочный талон распечатан или загружен в телефон. Если вы прибываете в аэропорт без посадочного талона, Ryanair взимает плату в размере 20 евро за повторную выдачу и распечатку посадочного талона.

Плата за очную регистрацию впервые была введена в 2007 году, но в начале этого года она была увеличена до 55 евро.

Ключевые слова
Наверх