Рейтинги: впервые за долгое время поддержка Центристской партии выросла

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 33,2 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 26,1 процента, а Центристскую партию 15,3 процента.

За неделю поддержка Партии реформ выросла на 0,3%, число сторонников EKRE уменьшилось на один процент, а показатели Центристской партии впервые за долгое время улучшились на 1,1%.