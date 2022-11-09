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Рейтинги: впервые за долгое время поддержка Центристской партии выросла

BNS
Рейтинги: впервые за долгое время поддержка Центристской партии выросла
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Кая Каллас и Юри Ратас.
Кая Каллас и Юри Ратас. Фото: Eero Vabamägi

Рейтинг политических партии за неделю немного изменился: Партия реформ занимает лидирующую позицию, за ней следуют Консервативная народная партия (EKRE) и Центристская партия.

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 33,2 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 26,1 процента, а Центристскую партию 15,3 процента.

За неделю поддержка Партии реформ выросла на 0,3%, число сторонников EKRE уменьшилось на один процент, а показатели Центристской партии впервые за долгое время улучшились на 1,1%.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (8,7 процента), «Отечество» (7,2 процента) и Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 6,5 процента.

Всего коалиционные партии поддерживают 46,9 процента респондентов, а оппозиционные 41,4 процента.

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