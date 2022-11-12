Сб, 12.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В Кохтла-Ярве создать коалицию не удалось: избирательный союз «Рестарт» вышел из переговоров

BNS
В Кохтла-Ярве создать коалицию не удалось: избирательный союз «Рестарт» вышел из переговоров
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вирве Линдер - коренная кохтлаярвеска, которая в последние годы была проектным руководителем Вируской тюрьмы, руководила работой клуба государственных служащих, а также была главным организатором гала-награждения работников образования Ида-Вирумаа.
Вирве Линдер - коренная кохтлаярвеска, которая в последние годы была проектным руководителем Вируской тюрьмы, руководила работой клуба государственных служащих, а также была главным организатором гала-награждения работников образования Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Избранные в городское собрание Кохтла-Ярве через избирательный союз «Рестарт» депутаты объявили в субботу, что больше не считают возможным продолжение коалиционных переговоров с представителями Центристской партии и социал-демократами, поскольку в ходе переговоров пришли к выводу, что представление сторон о принципах современного и ответственного управления городом слишком различны.

«Кохтла-Ярве нуждается в реальных и кардинальных изменениях в качественном управлении городом и в подходах, в том числе в отказе от устаревших традиций политического распределения должностей в городской власти. Мы хотим решительно отмежеваться от сохранявшегося почти 25 лет стиля управления в Кохтла-Ярве», – говорится в переданном BNS заявлении «Рестарт».

«Мы должны двигаться вперед, и наша ближайшая цель – положить конец вакууму власти в Кохтла-Ярве, который привел к критическому финансовому положению, и избрать мэра, который сам сможет сформировать сильную команду городской управы, способную стать двигателем развития современного и прогрессивного города».

«Рестарт» также предлагает всем депутатам, выступающим за современное управление городом, поддержать выдвинутую союзом кандидатуру Вирве Линдер на пост мэра.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх