Избранные в городское собрание Кохтла-Ярве через избирательный союз «Рестарт» депутаты объявили в субботу, что больше не считают возможным продолжение коалиционных переговоров с представителями Центристской партии и социал-демократами, поскольку в ходе переговоров пришли к выводу, что представление сторон о принципах современного и ответственного управления городом слишком различны.
В Кохтла-Ярве создать коалицию не удалось: избирательный союз «Рестарт» вышел из переговоров
«Кохтла-Ярве нуждается в реальных и кардинальных изменениях в качественном управлении городом и в подходах, в том числе в отказе от устаревших традиций политического распределения должностей в городской власти. Мы хотим решительно отмежеваться от сохранявшегося почти 25 лет стиля управления в Кохтла-Ярве», – говорится в переданном BNS заявлении «Рестарт».
«Мы должны двигаться вперед, и наша ближайшая цель – положить конец вакууму власти в Кохтла-Ярве, который привел к критическому финансовому положению, и избрать мэра, который сам сможет сформировать сильную команду городской управы, способную стать двигателем развития современного и прогрессивного города».
«Рестарт» также предлагает всем депутатам, выступающим за современное управление городом, поддержать выдвинутую союзом кандидатуру Вирве Линдер на пост мэра.