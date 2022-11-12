В Кохтла-Ярве создать коалицию не удалось: избирательный союз «Рестарт» вышел из переговоров

«Кохтла-Ярве нуждается в реальных и кардинальных изменениях в качественном управлении городом и в подходах, в том числе в отказе от устаревших традиций политического распределения должностей в городской власти. Мы хотим решительно отмежеваться от сохранявшегося почти 25 лет стиля управления в Кохтла-Ярве», – говорится в переданном BNS заявлении «Рестарт».