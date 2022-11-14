Продукты в Финляндии рекордно подорожали

Инфляция в октябре достигла 8,3 %. Об этом сообщает Статистический центр Финляндии.

В сентябре этот показатель составил 8,1 процента, в августе – 7,6 процента.

Больше всего на рост инфляции влияют возросшие цены на электроэнергию, поднятие процентной ставки по ипотечным кредитам и повышение цен на топливо.

Так, всю осень стоимость продуктов питания продолжала расти. В сентябре цены поднялись на 2,14 процента, если сравнивать с августом. Стоимость продуктов питания взлетела на 15,73 процента по сравнению с октябрем 2021 года.

Цены на недвижимость, электричество и топливо выросли на 1,11 процента, если сравнивать с сентябрем.