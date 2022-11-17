Стирка вновь переносится: средняя биржевая цена электроэнергии в пятницу упадет лишь на 2,8 процента

Самой высокой – 384,21 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу утром с 7 до 8 часов, а самой низкой – в ночь на субботу, с полуночи до 1, когда она упадет до 168,84 евро за мегаватт-час.

В Латвии, Литве и Финляндии электроэнергия будет стоить в четверг 274,63 евро, как и в Эстонии.

В октябре средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 174,29 евро за мегаватт-час, что на 65% выше, чем в октябре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 105,61 евро за мегаватт-час. По сравнению с сентябрем этого года средняя биржевая цена упала на 23,9 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.