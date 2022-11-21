В школах Латвии планируют запретить изучение русского языка как второго иностранного

Согласно проведенному в 2021 году опросу школ, почти половина латвийских школ не предлагает выбора: более чем в 300 школах учащимся преподается только русский язык как второй иностранный.

В МОН поясняют, что в настоящее время, при значительном росте спроса на языки ЕС, а также с учетом снижения значимости и использования русского языка как министерство, так и Государственный центр содержания образования (ГЦСО) получают многочисленные заявления от родителей с призывом обеспечить один из языков ЕС в качестве второго иностранного в школах.

В целях содействия изучению официальных языков ЕС Министерство образования и науки разработает поправки к стандарту основного образования, определяющие, что все школы должны обеспечивать в качестве второго иностранного языка один из языков ЕС или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования.

Переходный период запланирован в течение трех лет, чтобы школы могли обеспечить учителей второго иностранного языка – как за счет привлечения новых педагогов, так и за счет переподготовки действующих педагогов с получением права преподавания другого предмета. В то же время министерство начало переговоры с Латвийским университетом, чтобы обсудить вопросы подготовки учителей иностранных языков и переподготовки учителей.

Вопрос о выборе второго иностранного языка неоднократно поднимался представителями МОН и ГЦСО на семинаре руководителей управлений образования крупных городов и краев страны и специалистов образования. Глава ГЦСО Лиене Вороненко призвала управления образования в сотрудничестве с учебными заведениями обсудить текущую ситуацию и планируемые изменения в преподавании иностранных языков в школах, чтобы найти наилучшие решения в интересах каждого ребенка и совместно двигаться к цели усиления присутствия языков ЕС в образовании.