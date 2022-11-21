Министерство образования и науки (МОН) планирует потребовать с 2026/2027 учебного года изучения во всех учебных заведениях как второго иностранного одного из языков Европейского союза (ЕС) или иностранного языка, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования, сообщили в МОН.
В школах Латвии планируют запретить изучение русского языка как второго иностранного
Это означает, что изучать русский язык как второй иностранный в школах больше будет нельзя, потому что этот язык не является ни официальным языком ЕС, ни предметом международных соглашений, которые обеспечивали бы такую возможность.
В министерстве считают, что изменения будут способствовать полноценному включению молодежи в европейское образовательное пространство, а также изучению официальных языков ЕС, что, в свою очередь, откроет широкие возможности для трудоустройства в ЕС и за его пределами.
Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце подчеркивает, что вопрос обеспечения второго иностранного языка в школах обсуждался с президентом Эгилом Левитсом, при этом было подчеркнуто, что это позволит молодежи и обществу в целом более полно участвовать в развитии общеевропейского культурного пространства. «В этот момент нам как никогда необходимо укреплять основную ценность Латвии - государственный язык и сильную Латвию в общей семье Европейского союза», - отметила министр.
Первый иностранный язык дети изучают в школе с первого класса. Это должен быть один из официальных языков ЕС, и чаще всего выбирается английский язык. Второй иностранный язык преподается в учебных заведениях, реализующих образовательные программы на латышском языке, с четвертого класса.
В нормативных актах не указано, какой иностранный язык, например, французский, русский или немецкий, школа должна предлагать для изучения в качестве второго иностранного. Выбор определяется самим учебным заведением в соответствии с целями развития учебного заведения и во взаимодействии с советом учебного заведения. Министерство образования и культуры утверждает, что предпочтения родителей и учащихся, а также обеспеченность школы учителями соответствующей квалификации также играют важную роль в выборе второго иностранного языка.
Согласно проведенному в 2021 году опросу школ, почти половина латвийских школ не предлагает выбора: более чем в 300 школах учащимся преподается только русский язык как второй иностранный.
В МОН поясняют, что в настоящее время, при значительном росте спроса на языки ЕС, а также с учетом снижения значимости и использования русского языка как министерство, так и Государственный центр содержания образования (ГЦСО) получают многочисленные заявления от родителей с призывом обеспечить один из языков ЕС в качестве второго иностранного в школах.
В целях содействия изучению официальных языков ЕС Министерство образования и науки разработает поправки к стандарту основного образования, определяющие, что все школы должны обеспечивать в качестве второго иностранного языка один из языков ЕС или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования.
Переходный период запланирован в течение трех лет, чтобы школы могли обеспечить учителей второго иностранного языка – как за счет привлечения новых педагогов, так и за счет переподготовки действующих педагогов с получением права преподавания другого предмета. В то же время министерство начало переговоры с Латвийским университетом, чтобы обсудить вопросы подготовки учителей иностранных языков и переподготовки учителей.
Вопрос о выборе второго иностранного языка неоднократно поднимался представителями МОН и ГЦСО на семинаре руководителей управлений образования крупных городов и краев страны и специалистов образования. Глава ГЦСО Лиене Вороненко призвала управления образования в сотрудничестве с учебными заведениями обсудить текущую ситуацию и планируемые изменения в преподавании иностранных языков в школах, чтобы найти наилучшие решения в интересах каждого ребенка и совместно двигаться к цели усиления присутствия языков ЕС в образовании.
К разработке изменений в стандарте основного образования будут привлечены партнеры, а подготовленный проект постановления Кабинета министров будет вынесен на общественное обсуждение с приглашением всех заинтересованных сторон принять участие в оценке и внести предложения по совершенствованию нормативного документа.