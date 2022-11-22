Карим Газзетта, полузащитник действующего чемпиона Босни и Герцеговины клуба «Зриньски Мостар», в понедельник утром совершил самоубийство. Он выбросился с восьмого этажа многоэтажного здания.
Известный футболист выбросился с восьмого этажа
Известный футболист выбросился с восьмого этажа
На данный момент неизвестно, что заставило его свести счеты с жизнью, полиция ведет расследование, сообщает klix.ba. Подтверждено, что это было самоубийство.
Инцидент произошел спустя несколько часов после победы «Зриньски Мостар» над «Борче» в последней игре года.
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