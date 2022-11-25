Российские пенсии за третий квартал выплатят в Эстонии в конце следующей недели

Сейчас эти средства находятся в РБ, и именно за счет взаимных обязательств в сфере пенсионного обеспечения между эстонской и белорусской сторонами будут выплачены пенсии российским пенсионерам. «Мы оставляем в Беларуси застрявшие там российские деньги и покрываем за счет этих средств наши пенсионные обязательства перед белорусской стороной, а за счет сумм, которые должны быть переведены в РБ, выплачиваем здесь пенсии, которые должны были поступить из России», – пояснила министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ).