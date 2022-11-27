Президент России Владимир Путин якобы встречался с матерями российских солдат. При этом некоторые женщины идентифицированы как политики и чиновники, близкие правительству. Также люди заметили, что на записи голова Путина, казалось, отлетает от его шеи, пишет Rus.TVNET.
Видео ⟩ Отделилась голова? Странное видео встречи Путина с «матерями военных»
Люди заметили, что во время встречи на видео у Путина странно шевелится голова, как будто она «на шарнирах».
Скриншот в Twitter поместил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Видео: президент России Владимир Путин.
Yup. pic.twitter.com/TE1Z3yUFXo— DAR 🇺🇦🇨🇦🏳️🌈🇪🇺 (@UKR_RUS_FTG) November 25, 2022
Как сообщалось, Путин в пятницу, 25 ноября, провел встречу с матерями российских военных, участвующих в войне с Украиной.
«Хочу, чтобы вы знали, что и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль», – заявил он.
Этих женщин матерями военных назвали прокремлевские СМИ. Но это утверждение очень спорное.
Представителей международно-признанной организации по правам человека – Комитета солдатских матерей России - не пригласили на эту встречу.
Основанная в 1989 году негосударственная организация, осуждающая нарушения в российской армии, в последние годы преследуется как «иностранный агент».
Не был представлен и недавно созданный «Совет матерей и жен». «Медуза» сообщает, что его основатель Ольга Цуканова критиковала администрацию президента России за то, что она не пригласила ни одного члена организации. Цуканова допустила, что участники совещания – «фальшивые матери».
Фактически журналисты смогли идентифицировать по меньшей мере семь женщин, присутствующих в Ново-Огарево, как должностных лиц и политиков, поддерживающих правительство.
Как сообщает СМИ «Можем Объяснить», на фотографиях видны депутат Московской думы от партии Кремля «Единая Россия», сотрудница созданного Путиным движения «Всероссийский Народный фронт» и депутат думы Орехово-Зуево.
Идентифицирована также сотрудница националистической организации, которая собирала пожертвованные вещи для мобилизованных.
Православная режиссер и мать «брата» Кадырова
Женщина, сидящая слева от Путина, в соответствии с заявлением «Можем Объяснить» – Олеся Шигина. Она режиссер, которая создает ортодоксальные и патриотические фильмы и еще недавно жила во Франции. Ирина Тас-Оол, руководитель Департамента по делам молодежи и спорта Какхемской районной администрации республики Тува, является одной из участниц встречи. Неизвестно, действительно ли родственники этих женщин воюют в Украине.
По данным «Можем Объяснить», женщина справа от Путина – представитель чеченской «аристократии» Жарадат Агуева.
Ее сыновья Исмаил и Рустам Агуевы действительно воюют в Украине. Оба являются должностными лицами высокого ранга и ни в коем случае не считаются простыми солдатами.
Один из них – командир батальона, а второй руководитель отдела полиции в Чечне. Его глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно называл своим «братом».
Об оставшихся десяти женщинах ничего не известно. Возможно, их сыновья действительно являются солдатами, которые воюют в Украине.