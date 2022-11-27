Видео ⟩ Отделилась голова? Странное видео встречи Путина с «матерями военных»

Люди заметили, что во время встречи на видео у Путина странно шевелится голова, как будто она «на шарнирах».

Скриншот в Twitter поместил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Видео: президент России Владимир Путин.

Как сообщалось, Путин в пятницу, 25 ноября, провел встречу с матерями российских военных, участвующих в войне с Украиной.

«Хочу, чтобы вы знали, что и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль», – заявил он.

Этих женщин матерями военных назвали прокремлевские СМИ. Но это утверждение очень спорное.

Представителей международно-признанной организации по правам человека – Комитета солдатских матерей России - не пригласили на эту встречу.

Основанная в 1989 году негосударственная организация, осуждающая нарушения в российской армии, в последние годы преследуется как «иностранный агент».

Не был представлен и недавно созданный «Совет матерей и жен». «Медуза» сообщает, что его основатель Ольга Цуканова критиковала администрацию президента России за то, что она не пригласила ни одного члена организации. Цуканова допустила, что участники совещания – «фальшивые матери».

Фактически журналисты смогли идентифицировать по меньшей мере семь женщин, присутствующих в Ново-Огарево, как должностных лиц и политиков, поддерживающих правительство.