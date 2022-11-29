Студия Postimees: российские военные собираются покинуть Запорожскую АЭС?

- Американский Институт изучения войны в своем докладе написал, что российское командование прекрасно отдает себе отчет в том, что украинские силы могут практически в любой момент форсировать Днепр и продолжить контрнаступление на левом берегу реки, в восточной части Херсонской области. Российские войска даже не предпринимают никаких усилий, чтобы попытаться остановить переправу, при этом не ясно, есть ли сейчас у ВСУ намерение форсировать Днепр и достаточно ли у ВСУ для этого ресурсов. Может ли Украина пойти в ближайшее время на такой шаг, есть ли у него военный смысл в текущей ситуации?

- Газета «Нью-Йорк Таймс» в конце прошлой недели написала, что США и другие страны НАТО с трудом находят резервы для новых поставок оружия Украине. Новая война в Европе с таким активным применением танков и артиллерии политикам в странах Запада казалась немыслимой, и альянс в последние десятилетия существенно сократил свои арсеналы. Действительно ли ситуация с поставками оружия Киеву может стать критической? Есть ли у западных союзников Украины возможности запустить новые производства оружия и боеприпасов?

- Американский институт изучения войны располагает данными, что российское руководство подготовило документ «Завершение войны с НАТО в Украине», в котором говорится, что России необходимо мобилизовать пять миллионов человек для победы в войне. По оценкам американского института, пять миллионов — это недостижимая цель для России, учитывая то, какой хаос вызвала мобилизация с заявленной целью в 300 000 человек. Пять миллионов мобилизованных — это действительно абсолютная фантастика, или власть в России так научилась запугивать население, что даже такая задача может быть решенной?