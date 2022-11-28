Пьяный конфликт закончился убийством: полиция задержала 58-летнего мужчину

Подозреваемый сам сообщил о тяжком преступлении в Центр тревоги, после чего стал ждать полицию. «По предварительным данным, у мужчин произошел конфликт во время распития алкоголя в Кивиыли, во время которого 58-летний мужчина неоднократно ударил 59-летнего мужчину острым предметом, в результате чего тот на месте скончался от полученных травм», – сообщила руководитель следственной группы Йыхвиского полицейского участка Александра Мюрсеп.

«Мотив и другие обстоятельства этого тяжкого преступления еще выясняются, но суровая правда состоит в том, что самые тяжкие насильственные преступления, в том числе убийства, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя конфликты уже не решаются словами, они приобретают насильственный характер и в худшем случае заканчиваются чьей-то смертью», — добавила Мюрсеп.

Окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийна Пикма пояснила, что подозреваемый уже два дня находится под стражей. «За это время наша главная цель – собрать как можно больше доказательств об обстоятельствах событий. Также, глядя на эти доказательства, мы можем оценить, есть ли основания для обращения в суд с ходатайством об аресте подозреваемого», — добавила прокурор Пикма.