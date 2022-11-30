Если бы Эстония приступила к выполнению своих обязательств перед Европейским союзом и начала строить как четырехполосные шоссейные дороги, так и Rail Baltic, с целью завершить их строительство к 2030 году, то уже через несколько лет мы столкнулись бы с дефицитом местных строительных полезных ископаемых. Об этом говорится в свежем отчете Государственного контроля.
Госконтроль: строительство трассы Rail Baltic и новых шоссе возможно лишь при одном условии
Для того, чтобы реализовать такие важные с позиции экономики и безопасности проекты инфраструктуры, уже в ближайшем будущем будет необходимо открыть для добычи строительных полезных ископаемых новые карьеры. Кроме того, необходимо будет более активно предлагать меры по смягчению нарушений и помех, связанных с добычей полезных ископаемых, и по возмещению ущерба местному населению.
«Спасти Эстонию от дефицита гравия, песка и известняка сможет только невозможность начать строительство Rail Baltic и застой дорожного строительства, – прокомментировал результаты отчета государственный контролер Янар Хольм. – С учетом предыдущих аудиторских отчетов Государственного контроля, которые указывают на уменьшение предусмотренных Планом управления дорогами строительных инвестиций и задержку строительства железной дороги, вероятность этого достаточно высока. Однако даже в таком случае совершенно очевидно, что использовавшиеся до сих пор карьеры начинают истощаться, и что нам необходимо будет открывать новые».
Эстония обещала построить к 2030 году соответствующие повышенным требованиям шоссе Таллинн – Тарту – Лухамаа и Таллинн – Пярну – Икла. Подходящий для строительства дорог качественный строительный известняк в основном находится только в месторождениях, расположенных в Харьюмаа, и добываемых там в настоящее время запасов хватит максимум до 2026 года. Запасы песка и гравия в Пярнумаа и Рапламаа также находятся на критическом уровне – добываемые там в настоящее время запасы в случае строительства крупных проектов по инфраструктуре, особенно железнодорожной трассы Rail Baltic, также будут исчерпаны уже до 2030 года.
Одно только строительство железнодорожной линии Rail Baltic, если оно начнется, в период с 2023 по 2028 год увеличит потребность в строительных полезных ископаемых более чем на 2,3 млн кубометров в год по сравнению с объемом в 2022 году. Если в 2022 году будет использовано около 9 миллионов кубометров строительных полезных ископаемых, то к 2027 году в результате строительства автомобильных и железных дорог объем их использования вырастет до 13 миллионов кубометров в год.
Государственный контроль считает, что Министерству экономики и коммуникаций (МЭК) нужно разработать альтернативные решения по замещению строительных полезных ископаемых на случай, если местные карьеры по какой-либо причине не будут способны удовлетворять потребности, или если их открытие будет отложено.
Кроме того, министерству следует оценить возможные воздействия истощения карьеров и задержки открытия новых. Хотя министерство осознает, что в случае строительства крупных объектов инфраструктуры потребность в строительных полезных ископаемых в ближайшие годы возрастет по сравнению с объемами добычи прошлых лет в геометрической прогрессии, оно пока еще недостаточно подготовлено к такой ситуации.
Для обеспечения такой готовности необходимо точно выяснить, насколько можно снизить потребность в добыче строительных полезных ископаемых за счет начала использования альтернативных строительных материалов, таких как, например, отходы добычи полезных ископаемых, строительства и сноса, а также новых технических решений. Кроме того, нужно оценить, какой в таком случае будет стоимость крупных инфраструктурных проектов.
Хотя нехватку местных строительных полезных ископаемых можно уменьшить за счет импорта, это значительно повысит стоимость объектов по сравнению с использованием местных полезных ископаемых. Согласно оценкам Министерства экономики и коммуникаций, в случае импорта строительных полезных ископаемых стоимость строительства вышеупомянутых крупных объектов инфраструктуры может возрасти до 40%.
Это произойдет при условии, что строительство четырехполосных шоссейных дорог и Rail Baltic будет идти в соответствии с утвержденными сроками, при том, что новые местные карьеры не удастся ввести в эксплуатацию в достаточном количестве и достаточно быстро. Поэтому важно в первую очередь обратить внимание на оптимальное использование местных возможностей по добыче полезных ископаемых.
Государственный контроль обращает внимание на то обстоятельство, что возможности использования запасов точно не известны, и поэтому оценить надежность снабжения достаточно сложно. Большая часть запасов строительных полезных ископаемых в Эстонии была учтена на основании порядка проведения исследований, который в настоящее время уже не действует, равно как и вытекающие из него требования по качеству.
Часть полезных ископаемых, которые в свое время были взяты на учет в качестве активного резерва потребления, может быть фактически не извлекаемой (из природоохранных или других соображений), и поэтому возможно, что объем запаса полезных ископаемых, признанных пригодными для добычи, превышает объем, который может быть добыт фактически.
Департамент окружающей среды при оценке надежности снабжения в ходе производства по выдаче разрешений на добычу полезных ископаемых опирается на количество строительных полезных ископаемых, которые были добыты в прошлом. При этом, он запрашивает мнение МЭК относительно интереса государства только в том случае, если департамент предполагает наличие в каком-либо регионе возможного резкого изменения будущей потребности в строительных полезных ископаемых.
По мнению Государственного контроля, предположение относительно оценки надежности снабжения, согласно которому максимальное расстояние транспортировки строительных полезных ископаемых должно быть в пределах 50 километров, больше не является достаточно обоснованным. В складывающейся ситуации дефицита строительных полезных ископаемых целесообразно учитывать запасы, расположенные на более далеких расстояниях, а также их влияние на обеспечение надежности снабжения.
Министерству окружающей среды следует разработать в отношении добывающих полезные ископаемые предприятий системный подход, чтобы открытые и открывающиеся карьеры могли быть исчерпаны, и ландшафт в месте их расположения восстановлен в оптимальные и согласованные сроки, считает Госконтроль.
Кроме того, необходимо больше заниматься смягчением связанных с карьерами нарушений и помех, принимая меры для того, чтобы они были как можно более кратковременными. Для уменьшения нарушений и помех в Эстонии применялась положительная практика, в соответствии с которой, например, согласовывалось ограничение времени работы карьера, предусматривалась регулярная чистка и мытье путей выезда из карьера, а также мониторинг пыли. Такой подход обеспечит четкую временную перспективу и ясность для муниципалитета и местных жителей, а также поможет смягчить противодействие деятельности по добыче полезных ископаемых.
По мнению Госконтроля, Министерству окружающей среды и Министерству экономики и коммуникаций необходимо больше заниматься нахождением баланса интересов. Открытие новых карьеров потребует от Министерства экономики и коммуникаций, Министерства окружающей среды и самоуправлений значительно более объемного и эффективного сотрудничества.
В ходе предшествующих строительству карьера консультаций относительно разрешения на добычу полезных ископаемых будет необходимо находить наиболее разумные решения, выслушивая все поступающие на местах предложения содержательного и конструктивного характера. Одной из возможностей является выплата компенсации тем, на кого нарушения и помехи будут воздействовать больше всего.
Интерес самоуправлений в отношении открытия новых картеров можно увеличить посредством платы за право на добычу полезных ископаемых. Необходимо обеспечить гарантии того, что государство не будет расходовать собственные средства на восстановление ландшафта в месте расположения карьера, например, в случае банкротства осуществляющего добычу полезных ископаемых предприятия.
В Госконтроле выразили надежду, что данные шаги смогут очень сильно поспособствовать тому, чтобы в ходе производства по принятию решения об открытии карьеров и выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых не проявлялся неконструктивный синдром «где угодно, только не рядом со мной».