Госконтроль: строительство трассы Rail Baltic и новых шоссе возможно лишь при одном условии

Хотя нехватку местных строительных полезных ископаемых можно уменьшить за счет импорта, это значительно повысит стоимость объектов по сравнению с использованием местных полезных ископаемых. Согласно оценкам Министерства экономики и коммуникаций, в случае импорта строительных полезных ископаемых стоимость строительства вышеупомянутых крупных объектов инфраструктуры может возрасти до 40%.

Это произойдет при условии, что строительство четырехполосных шоссейных дорог и Rail Baltic будет идти в соответствии с утвержденными сроками, при том, что новые местные карьеры не удастся ввести в эксплуатацию в достаточном количестве и достаточно быстро. Поэтому важно в первую очередь обратить внимание на оптимальное использование местных возможностей по добыче полезных ископаемых.

Государственный контроль обращает внимание на то обстоятельство, что возможности использования запасов точно не известны, и поэтому оценить надежность снабжения достаточно сложно. Большая часть запасов строительных полезных ископаемых в Эстонии была учтена на основании порядка проведения исследований, который в настоящее время уже не действует, равно как и вытекающие из него требования по качеству.

Часть полезных ископаемых, которые в свое время были взяты на учет в качестве активного резерва потребления, может быть фактически не извлекаемой (из природоохранных или других соображений), и поэтому возможно, что объем запаса полезных ископаемых, признанных пригодными для добычи, превышает объем, который может быть добыт фактически.