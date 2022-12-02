Пт, 2.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Трамвайное движение восстановлено

Дополнено!
rus.postimees.ee
Трамвайное движение восстановлено
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Из-за разрыва линии электропередач на Пярнуском шоссе в работе трамваев номер 3 и 4 наблюдались перебои. Около 21 часов в TLT сообщили, что движение восстановлено.

«Сообщаем, что трамвайное движение по маршруту №3 и №4 восстановлено, трамваи вновь пущены в Тонди. Благодарим пассажиров за понимание и терпение. Также хотелось публично поблагодарить работников аварийной бригады TLT за быструю и профессиональную работу!» – сообщили в пресс-службе TLT.

Ключевые слова
Наверх