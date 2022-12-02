Из-за разрыва линии электропередач на Пярнуском шоссе в работе трамваев номер 3 и 4 наблюдались перебои. Около 21 часов в TLT сообщили, что движение восстановлено.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Трамвайное движение восстановлено
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Трамвайное движение восстановлено
«Сообщаем, что трамвайное движение по маршруту №3 и №4 восстановлено, трамваи вновь пущены в Тонди. Благодарим пассажиров за понимание и терпение. Также хотелось публично поблагодарить работников аварийной бригады TLT за быструю и профессиональную работу!» – сообщили в пресс-службе TLT.