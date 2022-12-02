ГАЛЕРЕЯ ⟩ Трамвайное движение восстановлено

«Сообщаем, что трамвайное движение по маршруту №3 и №4 восстановлено, трамваи вновь пущены в Тонди. Благодарим пассажиров за понимание и терпение. Также хотелось публично поблагодарить работников аварийной бригады TLT за быструю и профессиональную работу!» – сообщили в пресс-службе TLT.