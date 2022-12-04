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Фото и видео с места происшествия ⟩ Два тяжелых ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: один человек погиб, несколько пострадали

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Два тяжелых ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: один человек погиб, несколько пострадали
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Сегодня, 4 декабря, до полудня на шоссе Таллинн-Тарту за короткий промежуток времени произошло сразу два ДТП, движение сильно нарушено. В результате одной аварии погиб человек. 

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту в 11.45 столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один человек погиб и несколько получили травмы. 

На том же участке дороге – на 105-м километре шоссе Таллинн-Тарту – около 11.25 также произошло ДТП: фургон вылетел в кювет. Водитель получил легкие травмы. 

Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Алар Смирнов просит людей сохранять на дороге бдительность и выбирать подходящую скорость, поскольку дорога скользкая и заснеженная. 

Из-за двух ДТП движение на 105-107 километрах шоссе Таллинн-Тарту нарушено. В направлении Тарту одна полоса закрыта. Полиция просит участников дорожного движения следовать указаниями регулировщика. 

Тяжелые дорожные условия

Еще вчера вечером Служба погоды Эстонии выпустила срочное предупреждение о сильном снегопаде. Сегодня утром стало известно, что в воскресенье в течение дня снегопад распространится с южных границ Эстонии в северном направлении, местами затруднив дорожные условия. 

В эти выходные на этом же участке дороги уже произошло несколько аварий – только вчера около 15:45 поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пауаствере в Пыльтсамаа столкнулись два автомобиля.

Скорая проверила состояние здоровья людей на месте, никто серьезно не пострадал. В момент аварии в одной машине находились четыре человека, двое из которых были несовершеннолетними. В другой машине находились два человека.

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