Фото и видео с места происшествия ⟩ Два тяжелых ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: один человек погиб, несколько пострадали

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту в 11.45 столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один человек погиб и несколько получили травмы.

На том же участке дороге – на 105-м километре шоссе Таллинн-Тарту – около 11.25 также произошло ДТП: фургон вылетел в кювет. Водитель получил легкие травмы.

Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Алар Смирнов просит людей сохранять на дороге бдительность и выбирать подходящую скорость, поскольку дорога скользкая и заснеженная.

Из-за двух ДТП движение на 105-107 километрах шоссе Таллинн-Тарту нарушено. В направлении Тарту одна полоса закрыта. Полиция просит участников дорожного движения следовать указаниями регулировщика.

Тяжелые дорожные условия Еще вчера вечером Служба погоды Эстонии выпустила срочное предупреждение о сильном снегопаде. Сегодня утром стало известно, что в воскресенье в течение дня снегопад распространится с южных границ Эстонии в северном направлении, местами затруднив дорожные условия.

В эти выходные на этом же участке дороги уже произошло несколько аварий – только вчера около 15:45 поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пауаствере в Пыльтсамаа столкнулись два автомобиля.