«Новости в 7» за 5 декабря: «почтамт будущего», финал истории Ипподрома, поход на Центральный рынок Риги и «Ночь в Музее»

Сегодня в выпуске:

- Предприятие Omnivа открыло в таллиннском Kaubamaja почтовое «отделение будущего». Какие услуги предлагает предприятие посетителям - выясняла наш корреспондент.

- Короткие новости: о выделении денег на социальное жильё, субсидии на велосипедный шлем и застройке территории Батарейной тюрьмы.

- На историческом Таллиннском ипподроме состоялись последние скачки. Что появится на его территории и где теперь можно наблюдать за конными бегами и заездами моторизованной техники?

- С 1930 года рижане начали гордиться самым большим и модернизированным рынком в Европе, который сохраняет свою славу и по сей день. Наш специальный корреспондент посетил торговые ряды и узнал как сейчас живет легендарное место.

- С миру по нитке: какой план есть у правительства Франции на случай отключения электроэнергии, о страшной находке в Перу, об уникальном вертепе в Испании и нападении на рыбаков в Новой Зеландии.

- Лётная гавань Морского музея Таллинна вновь предложила своим посетителям провести целую ночь в музее, чтобы поближе ознакомиться с историями кораблей. Наша съёмочная группа не упустила такую возможность и тоже осталась на ночёвку!