Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 5 декабря: «почтамт будущего», финал истории Ипподрома, поход на Центральный рынок Риги и «Ночь в Музее»
Сегодня в выпуске:
- Предприятие Omnivа открыло в таллиннском Kaubamaja почтовое «отделение будущего». Какие услуги предлагает предприятие посетителям - выясняла наш корреспондент.
- Короткие новости: о выделении денег на социальное жильё, субсидии на велосипедный шлем и застройке территории Батарейной тюрьмы.
- На историческом Таллиннском ипподроме состоялись последние скачки. Что появится на его территории и где теперь можно наблюдать за конными бегами и заездами моторизованной техники?
- С 1930 года рижане начали гордиться самым большим и модернизированным рынком в Европе, который сохраняет свою славу и по сей день. Наш специальный корреспондент посетил торговые ряды и узнал как сейчас живет легендарное место.
- С миру по нитке: какой план есть у правительства Франции на случай отключения электроэнергии, о страшной находке в Перу, об уникальном вертепе в Испании и нападении на рыбаков в Новой Зеландии.
- Лётная гавань Морского музея Таллинна вновь предложила своим посетителям провести целую ночь в музее, чтобы поближе ознакомиться с историями кораблей. Наша съёмочная группа не упустила такую возможность и тоже осталась на ночёвку!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 5 декабря.