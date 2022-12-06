Галерея ⟩ Таллинн замело, во многих местах образовались пробки

Рано утром ситуация на дорогах отличалась по уездам. На юге страны шоссе государственного значения и основные магистрали были влажными от реагентов или смесь снега с реагентами скопилась между колеями, а на севере, западе страны и в Центральной Эстонии трассы были заснеженными или снег лежал между колеями. Несмотря на то, что колеи при этом выглядели чистыми, местами они обледенели. Температуры повсеместно минусовые. Опасность гололедицы очень высокая!