Департамент транспорта предупреждает, что во вторник на дорогах Эстонии велика опасность гололеда. Из-за заснеженных дорог во многих местах по направлению в центр Таллинна возникли пробки.
Галерея ⟩ Таллинн замело, во многих местах образовались пробки
Таллинн замело, во многих местах образовались пробки
Рано утром ситуация на дорогах отличалась по уездам. На юге страны шоссе государственного значения и основные магистрали были влажными от реагентов или смесь снега с реагентами скопилась между колеями, а на севере, западе страны и в Центральной Эстонии трассы были заснеженными или снег лежал между колеями. Несмотря на то, что колеи при этом выглядели чистыми, местами они обледенели. Температуры повсеместно минусовые. Опасность гололедицы очень высокая!
Снегопад продолжается, местами поземка. Ожидается, что снега выпадет от одного до пяти сантиметров. На островах и западном побережье вероятны также мокрый снег и ледяной дождь.
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