Видео ⟩ Родители, это не ваш ребенок? Дети устроили игры со смертью

Недалеко от находящихся на льду двух детей была открытая вода. Один ребенок на льду стоял с санками и ждал, а другой приблизился совсем близко к воде, чтобы взять кусок льда.

Все это запечатлено на видео, которое житель Тарту опубликовал в группе Facebook «Märgatud: Tartus» около трех часов дня.

«Если вы узнаете своих детей, пожалуйста, поговорите с ними дома», – призывает автор поста.

К счастью, эти дети вскоре ушли со льда, поскольку на мосту были люди, которые прикрикнули на них и предупредили об опасности. Но эти дети были в шаге от трагедии.

К сожалению, этот инцидент не является ни единичным, ни случайным.

5 декабря в 12.47 спасатели отправились к тартуском мосту, чтобы призвать покинуть лед на реке Эмайыги трех мальчиков примерно десяти лет. Спасатели объяснили детям опасность тонкого льда и напомнили о запрете выхода на лед.