Сегодня, 7 декабря, днем в центре Тарту на Эмайыги прямо под мостом Турусильд были замечены дети, которые проводили время на льду и подвергали свою жизнь опасности.
Видео ⟩ Родители, это не ваш ребенок? Дети устроили игры со смертью
Недалеко от находящихся на льду двух детей была открытая вода. Один ребенок на льду стоял с санками и ждал, а другой приблизился совсем близко к воде, чтобы взять кусок льда.
Все это запечатлено на видео, которое житель Тарту опубликовал в группе Facebook «Märgatud: Tartus» около трех часов дня.
«Если вы узнаете своих детей, пожалуйста, поговорите с ними дома», – призывает автор поста.
К счастью, эти дети вскоре ушли со льда, поскольку на мосту были люди, которые прикрикнули на них и предупредили об опасности. Но эти дети были в шаге от трагедии.
К сожалению, этот инцидент не является ни единичным, ни случайным.
5 декабря в 12.47 спасатели отправились к тартуском мосту, чтобы призвать покинуть лед на реке Эмайыги трех мальчиков примерно десяти лет. Спасатели объяснили детям опасность тонкого льда и напомнили о запрете выхода на лед.
Несмотря на постоянные предупреждения спасателей об опасности тонкого льда, в Эстонии продолжают происходить несчастные случаи. Вода в замерзшем водоеме всего на пару градусов выше нуля, в такой холодной воде взрослый может продержаться около десяти минут, ребенок потеряет сознание еще раньше. К сожалению, в истории нашей страны были случаи с трагическими финалами, в результате одного из таких инцидентов погибли как дети, так и взрослые, которые пытались их спасти. Подробнее читайте здесь.