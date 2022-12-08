Уволенный в конце 2021 года за отказ вакцинироваться от коронавируса бывший руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб обжаловал свое увольнение в суде, и суд первой инстанции посчитал, что у полиции не было оснований для его отстранения от работы.
Уволенный за отказ вакцинироваться полицейский успешно оспорил в суде свое отстранение
Уволенный за отказ вакцинироваться полицейский успешно оспорил в суде свое отстранение
Как сообщили в Тартуском административном суде, жалоба Александра Урба была удовлетворена частично, однако в ее ключевых частях суд встал на сторону истца, то есть незаконными были признаны как само требование обязательной вакцинации, так и решение об увольнении в связи с отказом полицейского делать прививку от Covid-19, пишет Rus.ERR.
Суд первой инстанции также обязал департамент выплатить Урбу компенсацию в размере шести должностных окладов, и хотя Урб решением суда остался доволен, он рассчитывал на несколько большую компенсацию.
Департамент полиции и пограничной охраны пока не решил, станет ли он обжаловать решение суда. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.
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