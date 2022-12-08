Уволенный за отказ вакцинироваться полицейский успешно оспорил в суде свое отстранение

Как сообщили в Тартуском административном суде, жалоба Александра Урба была удовлетворена частично, однако в ее ключевых частях суд встал на сторону истца, то есть незаконными были признаны как само требование обязательной вакцинации, так и решение об увольнении в связи с отказом полицейского делать прививку от Covid-19, пишет Rus.ERR.