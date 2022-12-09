Война Путина с Украиной непопулярна даже уже у тех россиян, кто ей изначально рукоплескал. Центр «Досье» опубликовал данные об изменении отношения российских ультра-патриотов к войне. Закрытые социологические опросы проводились в РФ по заказу Кремля сначала летом, а потом в ноябре.
«Нас проклянут до десятого колена». Патриоты России разочарованы войной
Источники журналистов «Досье» сообщают, что близкие к администрации президента РФ структуры как минимум с лета 2022 года опрашивают «радикальных патриотов» об их отношении к войне, а также о вариантах действий респондентов в случае поражения Путина в Украине.
О том, что поддержка война среди россиян стала проседать еще весной, Rus.Postimees беседовал с директором «Левада-центра» Денисом Волковым.
Попавшие в руки журналистов материалы показывают, что фокус-группы радикалов прошли в июле и ноябре в Москве, Екатеринбург и Саратове.
Участников исследований делили на несколько групп: «алармисты» (к ним отнесли аудиторию бывшего главы минобороны ДНР Игоря «Стрелкова» Гиркина), «ультрапатриоты» (аудитории Рамзана Кадырова и «военкоров» вроде Александра Коца и Дмитрия Стешина), «левые патриоты» (аудитории социалиста Николая Платошкина и других «красных»), «традиционалисты» (аудитории блогера Егора Холмогорова и актрисы-антипрививочницы Марии Шукшиной) и «лоялисты» (зрители российской ТВ-пропаганды).
Несмотря на рефлексию о нападении на «братьев» и риски лишиться привычного изобилия в магазинах, летом «патриоты» еще были настроены решительно и агрессивно.
«Участники фокус-групп настаивали на полной капитуляции украинских властей, "денацификации" Украины и обстрелах гражданской инфраструктуры. Исследователи привели высказывания сразу нескольких респондентов из разных групп, уверенных, что Россия должна захватить не только ЛНР и ДНР, но и всю Восточную Украину, а заодно и побережье Черного моря, – сказано в материале «Досье», – Особо радикальные патриоты предлагали захватить не только всю Украину, но и всю Европу».
Но к ноябрю, на фоне контрнаступления ВСУ, которое освободило значительные территории от оккупации, а также после начала мобилизации в России, на смену захватническим настроениям пришел страх за будущее. Как и говорил Rus.Postimees политолог Александр Кынев, аннексия территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей не вызвала такого же восторга, какой наблюдался после захвата Крыма в 2014 году.
«В отличие от Крыма, респонденты не считали эти земли "своими"», –отмечают журналисты «Досье».
При этом даже сторонники войны усомнились в легитимности референдумов на оккупированных территориях: «То есть мы вторглись на территорию, начали там косить всех и потом сказали: "Давайте присоединяйтесь к нам, если хотите"…»
Главными паникерами после отступлений ВС РФ на фронтах оказались «алармисты» Гиркина. То есть те, кто был наиболее радикален летом, требуя захвата всей Украины.
«Я бы прожил без Крыма. Я понимаю, что там в три слоя все полито русской кровью, но такую цену платить за это… Я не знаю. Сколько человек уже положили, сколько еще положат, там дети погибли. Нас проклянут до десятого колена. Мы будем изгоями во всем мире», – цитирует издание осенние откровения одного из участников заказанного Кремлем исследования.
Впрочем, военные проблемы российской армии породили в отдельных группах еще больший радикализм. Те, кто поверил, что конфликт перерос в войну России со всем Западом, говорят, что теперь отступать некуда.
«Закончить можно быстро – это ковровые бомбардировки. Стереть к чертовой матери пол-Украины и все будет спокойно, как американцы действовали в Ираке, как они действовали в Сирии», – артикулируют некоторые российские ультра-патриоты.
Вместе с тем радикалы, столкнувшись с потерями родных и близких, задумались о том, что Кремль может врать о масштабах потерь, как и снабжении армии.
«Все, что происходит – это позор. Особенно, когда вчера мне в родительский чат написали: приносите, пожалуйста, пластыри, бинты, трусы, носки, зеленку, одежду. Было ощущение, что у нас все хорошо, и даже если военная операция началась – она и закончится по-быстрому. Ожидания вообще не реализовались по факту», – продолжали трезветь российские радикалы по осени.
Пугают радикалов и участившиеся обстрелы российских территорий и риски ядерных ударов. Большинство патриотов ждут применения ядерного оружия против России, но «лоялисты» настаивают на том, что ударить ядерным оружием должна Россия. «Это напугает Запад и он не будет отвечать», – верят сторонники террориста Гиркина, не зная, что США ранее предупредили Кремль о последствиях применения ядерного оружия после чего риторика на эту тему исчезла из российской пропаганды.
Поражение в войне почти для всех исследуемых станет предательством и утратой доверия к Путину. «Традиционалисты» в принципе не верят в остановку войны без достижения изначально заявленных целей. Но в любом случае никто из ультра-патриотов не готов протестовать, если Кремль согласится отступить. В том числе потому, что новая российская власть будет более радикальной и поэтому более опасной для своих, говорят ультра патриоты.
«У нас нет выраженного политического лидера – придет группа товарищей и закрутят нам гайки так, что будем вспоминать 37-й год. Сейчас книжки, которые издаются про то, как Гитлер пришел к власти – это хит продаж сейчас. И да, у нас будет диктатура. Будут продукты по карточкам», – прогнозирует один из участников опроса.
Некоторые патриоты при таком развитии событий готовы покинуть страну. Те, кто не смогут уехать, ждут «северокорейский сценарий».
Никто из опрошенных не верит, что после Путина к власти могут прийти такие люди, как Кадыров и Пригожин. Этим персонажам нынешней войны путина симпатизируют, но с опасением.
«Через ЧВК Вагнера туда идет поток лиц с тяжкими преступлениями. Каннибалы, убийцы. Они идут воевать, вернутся под чужими именами. Эти люди окажутся на свободе. У нас будет разгул преступности. Их чипировать что ли?!», – думает про послевоенное будущее один из ультра-патриотов.
Социологи, нанятые Кремлем, делают вывод, что патриотическая публика хоть и оказалась в состоянии сильного стресса из-за того к чему война привела Россию осенью, но угрозой для власти не стала, т.к. критика остается на «кухонном уровне».
Ранее стало известно, что Кремль предписал пропаганде не педалировать тему войны, поскольку после мобилизации сторонников переговоров стало впервые больше, чем сторонников продолжения боевых действий. Вместе с тем, пропаганда начала сравнивать Путина с Богом.