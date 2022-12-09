«Нас проклянут до десятого колена». Патриоты России разочарованы войной

«Закончить можно быстро – это ковровые бомбардировки. Стереть к чертовой матери пол-Украины и все будет спокойно, как американцы действовали в Ираке, как они действовали в Сирии», – артикулируют некоторые российские ультра-патриоты.





Один из лидеров русских националистов Дмитрий Демушкин на шествии неонацистов, известном как «русский марш», Москва, 2014 год. Фото: SCANPIX

Вместе с тем радикалы, столкнувшись с потерями родных и близких, задумались о том, что Кремль может врать о масштабах потерь, как и снабжении армии.

«Все, что происходит – это позор. Особенно, когда вчера мне в родительский чат написали: приносите, пожалуйста, пластыри, бинты, трусы, носки, зеленку, одежду. Было ощущение, что у нас все хорошо, и даже если военная операция началась – она и закончится по-быстрому. Ожидания вообще не реализовались по факту», – продолжали трезветь российские радикалы по осени.

Пугают радикалов и участившиеся обстрелы российских территорий и риски ядерных ударов. Большинство патриотов ждут применения ядерного оружия против России, но «лоялисты» настаивают на том, что ударить ядерным оружием должна Россия. «Это напугает Запад и он не будет отвечать», – верят сторонники террориста Гиркина, не зная, что США ранее предупредили Кремль о последствиях применения ядерного оружия после чего риторика на эту тему исчезла из российской пропаганды.