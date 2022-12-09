«Спрос на перемирие» или «розовая мечта»: возможны ли сейчас переговоры России и Украины?

Кроме того, такой «половинчатый» вариант опасен для украинской государственности, считает Подоляк: «Если он реализуется, на нашу территорию не заманишь инвестора, отсюда уедут люди, никто не захочет жить в Харькове или Запорожье, а Россия в это время проведет работу над ошибками, наново запустит свою пропагандистскую машину на Западе - и уже через год Украину там будут просто ненавидеть, потому что она мешает миру вернуться в довоенные праздные времена».

Московский источник Би-би-си, близкий к переговорной группе, видит и другие сценарии развития ситуации. Сценарий, при котором Украина одерживает дальнейшие успехи на фронте, он называет «катастрофическим» - в этом случае, по его мнению, Россия эскалирует массированные удары по гражданской инфраструктуре, а также задумается о применении в ходе этой войны ядерного оружия. О вероятности такого сценария может сигнализировать и заявление Путина, который в разговоре с членами своего правозащитного совета на этой неделе снова рассуждал о применении ядерного оружия.

«Это ситуация, когда играют два шахматиста, один проигрывает, а другой хватает шахматную доску и бьет оппонента по башке. Ну, вот это примерно такая история. Это означает, что ты выиграл эту партию? Нет, это просто акт отчаяния», - говорит собеседник Би-би-си.