Эксперты Международного Валютного Фонда прогнозируют снижение темпов инфляции в Еврозоне уже в первом квартале 2023 года. В комментариях для Rus.Postimees аналитики МВФ объяснили причину инфляционных рекордов Эстонии в 2022 году.
МВФ: инфляция в Эстонии в 2023 году будет вдвое меньше, чем в 2022
Rus.Postimees обратился за разъяснениями к экономистам МВФ еще в конце осени, когда СМИ пестрели заголовками о рекордных показателях инфляции и в Эстонии, и в Германии. К концу года шокирующая многих инфляционная динамика стала стабилизироваться, рассказали нам в МВФ.
Статистика ФРГ неоднократно официально заявляла, что главная проблема инфляции – война Путина с Украиной.
- Какие факторы, кроме войны, в конце 2022 года ускоряли рост цен в ЕС?
- Большая часть инфляции в зоне евро связана с вызванным войной ростом цен на энергоносители и продукты питания. Наш анализ показывает, что в 2022 году в зоне евро цены на энергоносители составляли почти 60 процентов в общей инфляции, а цены на продукты питания - около 20 процентов. Кроме того, цены на энергоносители влияют на цены на производственные товары и услуги, такие как транспорт. Ожидалось, что при отсутствии дальнейших потрясений цены на энергоносители стабилизируются или снизятся. И с лета они действительно несколько снизились. Исходя из этого, мы ожидаем, что общая инфляция в зоне евро достигнет пика в этом или следующем квартале и постепенно замедлится в течение 2023 и 2024 годов. Инфляция снизится не так быстро, потому что потребуется некоторое время, прежде чем исчезнет давление на заработную плату и другие вторичные эффекты, вызванные первоначальным шоком цен на энергоносители.
- Почему самые высокие темпы инфляции наблюдаются в странах Балтии и конкретно в Эстонии?
- Все три балтийские страны сталкиваются с темпами инфляции, которые примерно в два раза превышают средний показатель по еврозоне. За этим стоит несколько факторов. Во-первых, вес продуктов питания и энергии в потребительской корзине в странах Балтии выше среднего по зоне евро, что отражает несколько более низкий уровень доходов. Во-вторых, страны Балтии вступили в энергетический кризис уже с очень тесными рынками труда, с высоким ростом заработной платы, а, следовательно, с более высокой спросовой составляющей инфляции.
Конкретно в Эстонии более высокая инфляция по сравнению с остальной частью еврозоны также была вызвана более высокой чувствительностью внутренней экономики к международным ценам на энергоносители. Структурные узкие места на рынке электроэнергии, в том числе ограниченные возможности трансграничной передачи, также сыграли роль в высоких уровнях цен на энергию и электроэнергию.
Со стороны спроса свою роль в повышении инфляции сыграли быстрый рост доходов, накопление избыточных сбережений во время пандемии. Последние данные свидетельствуют о том, что инфляция в Эстонии, возможно, достигла пика в августе на уровне 25,2 процентов и снизилась до 21,4 процента в ноябре благодаря ослаблению энергетической составляющей инфляции и ослаблению совокупного спроса.
- В 2023 году страны Балтии сохранят лидерство в еврозоне по уровню инфляции? Какой прогноз инфляции на первый квартал 2023 года в Эстонии вы можете дать сейчас?
- Наш осенний прогноз годовой инфляции в Эстонии в 2022 году - 21%. В 2023 году - 9,5%. Следующий прогноз будет опубликован в январе. МВФ обычно не публикует ежеквартальные прогнозы.
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- Какие меры, предпринятые властями ЕС для стабилизации ситуации с инфляцией, вы можете отметить как необходимые? Как скоро можно будет оценить их успех?
- Реакцией первой линии на инфляцию является денежно-кредитная политика. Хотя денежно-кредитная политика не может напрямую снизить цены на энергоносители и продукты питания, она может смягчить их воздействие на цены других товаров и услуг за счет замедления совокупного спроса. Недавнее повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ привело к адекватному отказу от денежно-кредитной политики.
В будущем, по нашим оценкам, сдерживающая денежно-кредитная политика в течение длительного периода, вероятно, потребуется для снижения инфляции в зоне евро до целевого уровня в 2 процента в среднесрочной перспективе. Более жесткая налогово-бюджетная политика в зоне евро также поможет избежать усиления инфляционного давления. Несколько стран зоны евро могут добиться такого ужесточения налогово-бюджетной политики, перейдя от широкомасштабных к более целенаправленным мерам поддержки стоимости энергии.
- В целом 2023 год будет экономически более сложным для жителей ЕС, чем 2022 год?
- К сожалению, экономические проблемы, вероятно, сохранятся и в следующем году. МВФ прогнозирует неглубокую рецессию в зоне евро в начале 2023 года, за которой последует восстановление в конце года. Более того, перспективы остаются неопределенными, а риски смещены в сторону снижения. Хотя вероятность нормирования газа снизилась, риски для цен на газ остаются острыми, особенно для следующей зимы 2023/24 годов, поскольку пополнение хранилищ газа может оказаться проблематичным.
Другие негативные риски для роста включают большее, чем ожидалось, влияние ужесточения финансовых условий и более серьезного замедления роста в США и Китае. Конечно, есть и несколько побочных рисков, таких как более устойчивое потребление из-за все еще больших избыточных сбережений. Сильная экономическая политика как на уровне государств-членов, так и на уровне ЕС является ключом к достижению устойчивого и инклюзивного восстановления и будущего роста.
Дать более точный прогноз по инфляции в Эстонии в 2023 году в МВФ будут готовы в январе.