Ищут уже три месяца: 28-летняя женщина отправилась в гости и пропала

11 октября в полицию сообщили, что 28-летняя Яне покинула свой дом в Пайде и не вернулась туда в обещанное время.

По имеющейся информации, она могла направится к своему знакомому, который проживает в Пайде. Полиция несколько раз проверяла эту информацию, а также проверяла другие возможные места, куда она могла направиться, но, к сожалению, найти ее не удалось.

Рост Яне около 150 сантиметров, у нее полное телосложение. У нее черные короткие волосы, по бокам стрижка «ежик». Когда она ушла из дома, на ней была черная куртка и черные джинсы или черные спортивные штаны и темные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Яне или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ану Вилльманн подтвердила, что Яне на сегодняшний день не найдена. «Других пропавших без вести этой осенью в Ярвамаа не было», – добавила она.