Новый дом в начале улицы Копли поссорил жителей Каламая: это большая трагедия для маленького народа!

Рядом с Балтийским вокзалом, на углу улиц Копли и Кеск-Каламая будут строить многоквартирный дом с коммерческими помещениями. Архитекторы бюро Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur, создавшие решение для нового здания, мысленно разделили здание на три: два дома, выходящие на улицу и один угловой дом.