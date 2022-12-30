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Новый дом в начале улицы Копли поссорил жителей Каламая: это большая трагедия для маленького народа!

rus.postimees.ee
Новый дом в начале улицы Копли поссорил жителей Каламая: это большая трагедия для маленького народа!
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Каламая. Снимок иллюстративный.
Каламая. Снимок иллюстративный. Фото: Kvitka Fabian / Shutterstock.com

Здание, которое еще не начинали строить, вызвало в социальных сетях настоящую бурю

Рядом с Балтийским вокзалом, на углу улиц Копли и Кеск-Каламая будут строить многоквартирный дом с коммерческими помещениями. Архитекторы бюро Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur, создавшие решение для нового здания, мысленно разделили здание на три: два дома, выходящие на улицу и один угловой дом. 

«У каждого дома будет свой подъезд. Дома отличаются внешним видом, планировкой, отделкой, а также решениями балконов. Угловой дом украсит скульптурная наклонная стена», – описывает новое здание главный архитектор проекта Томоми Хаяси. Особо он отметил очень хороший вид на Старый город, открывающийся из окон.

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