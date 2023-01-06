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Разведка Эстонии: все мобилизованные покинули место постоянной дислокации Псковской десантно-штурмовой дивизии

rus.postimees.ee
Разведка Эстонии: все мобилизованные покинули место постоянной дислокации Псковской десантно-штурмовой дивизии
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Псков.
Псков. Фото: Olga Maltseva

По сообщению разведывательного центра Сил обороны, все мобилизованные покинули место постоянной дислокации Псковской десантно-штурмовой дивизии, но мобилизация в стране продолжается. 

«Наблюдая за пунктом постоянной дислокации 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии можно сказать, что проходившие переподготовку в этом гарнизоне резервисты убыли в сторону Украины, - сообщает разведка Эстонии. Это означает, что в Пскове не осталось подразделений, которые были бы укомплектованы мобилизованными. Впрочем, разведка не исключает, что после очередной волны мобилизации на границе Эстонии появятся дополнительные части.

По данным разведки мобилизация в России продолжается, но ожидается масштабная вторая волна. «Возможно, что вторая волна призыва резервистов будет начата после православного рождества. В этом случае первые большие подкрепления достигнут фронта спустя 2-3 месяца в марте или апреле. Все это говорит, что РФ восстанавливает и наращивает военный потенциал для достижения целей военным путем», - считает разведка.

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