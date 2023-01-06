Разведка Эстонии: все мобилизованные покинули место постоянной дислокации Псковской десантно-штурмовой дивизии

«Наблюдая за пунктом постоянной дислокации 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии можно сказать, что проходившие переподготовку в этом гарнизоне резервисты убыли в сторону Украины, - сообщает разведка Эстонии. Это означает, что в Пскове не осталось подразделений, которые были бы укомплектованы мобилизованными. Впрочем, разведка не исключает, что после очередной волны мобилизации на границе Эстонии появятся дополнительные части.