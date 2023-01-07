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Под колесами пассажирского поезда погиб человек

Андрес Эйнманн
Под колесами пассажирского поезда погиб человек
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Сегодня днем ​​в Тарту поезд сбил человека, из-за аварии поезда Elron задерживаются.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, авария произошла в черте города Тарту около 14:30. Человек, сбитый поездом, скончался на месте.

Из-за аварии поезд, отправившийся из Тарту в Таллинн в 14:18, был вынужден остановиться. Поезд, который должен был прибыть из Таллинна в 14:39 также не может добраться до Тарту из-за происшествия.

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