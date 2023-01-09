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Суд приговорил убившего своего знакомого к долгим годам за решеткой

Тийт Лойм
, репортер
Суд приговорил убившего своего знакомого к долгим годам за решеткой
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Аулар Тюрк, который останется в тюрьме на долгие годы, участвовал в судебном заседании по видеомосту.
Аулар Тюрк, который останется в тюрьме на долгие годы, участвовал в судебном заседании по видеомосту. Фото: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Аулар Тюрк, который в прошлом году убил своего друга в волости Тырва в уезде Валгамаа, был приговорен к 12 годам лишения свободы на заседании, состоявшемся в понедельник в Валгаском доме правосудия.

Согласно обвинению прокуратуры, 41-летний Аулар убил знакомого мужчину вечером 7 июня 2021 года в квартире, расположенной в деревне Кулли волости Тырва, употребив с утра того же дня много алкоголя. Он внезапно ударил 53-летнего Тыну стеклянной бутылкой по голове сзади, в результате чего тот упал на дверной косяк, а затем на пол, где и остался лежать. Затем Аулар бил мужчину по голове, шее и спине битой стеклянной бутылкой и ножами. После избиения он ушел из квартиры, оставив потерпевшего без помощи.

Судья Аннемарие Герасимов отметила, что к обстоятельствам убийства вопросов не возникло. Всего на пострадавшем обнаружено 48 ранений, из них 33 колото-резаные раны и 15 ушибов. По заключению экспертов доказано, что Тыну скончался 7 июня между 20:00 и полуночью в результате совокупности травм – у него были ушибы позвоночного канала и головного мозга, сотрясение и отек головного мозга, возможное повреждение спинномозговой артерии и острые наружные кровотечения из ран.

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