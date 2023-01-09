Суд приговорил убившего своего знакомого к долгим годам за решеткой

Согласно обвинению прокуратуры, 41-летний Аулар убил знакомого мужчину вечером 7 июня 2021 года в квартире, расположенной в деревне Кулли волости Тырва, употребив с утра того же дня много алкоголя. Он внезапно ударил 53-летнего Тыну стеклянной бутылкой по голове сзади, в результате чего тот упал на дверной косяк, а затем на пол, где и остался лежать. Затем Аулар бил мужчину по голове, шее и спине битой стеклянной бутылкой и ножами. После избиения он ушел из квартиры, оставив потерпевшего без помощи.