В Эстонии растет безработица: хуже всего обстановка в Ида-Вирумаа

По положению на 8 января, на учете в Кассе по безработице стояли 52 913 человек. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 8 до 8,1 процента.

Среди уездов лидером по этому показателю остается Ида-Вирумаа, где безработица выросла с 11,7% до 11,8%, а общее число нетрудоустроенных лиц составляло 7053 человека, а самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа – 3,4%.