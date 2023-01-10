Зарегистрированная безработица в Эстонии продолжает расти: за последнюю неделю в стране стало почти на тысячу безработных больше.
В Эстонии растет безработица: хуже всего обстановка в Ида-Вирумаа
В Эстонии растет безработица: хуже всего обстановка в Ида-Вирумаа
По положению на 8 января, на учете в Кассе по безработице стояли 52 913 человек. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 8 до 8,1 процента.
Среди уездов лидером по этому показателю остается Ида-Вирумаа, где безработица выросла с 11,7% до 11,8%, а общее число нетрудоустроенных лиц составляло 7053 человека, а самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа – 3,4%.
На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы, из которых в качестве безработных зарегистрировались 6302 человека. В то же время 7809 беженцев уже сумели трудоустроиться в Эстонии.
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