Варшава стала первой столицей ЕС, решившая поставить Украине тяжелые танки Leopard.
Польша передает Украине тяжелые танки
Польша стала первой страной Европейского союза, которая приняла решение передать Киеву тяжелые немецкие танки Leopard. Об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Польши Анджей Дуда.
«В рамках построения международной коалиции будет передана рота танков "Леопард" для Украины. Такое решение уже есть в Польше», - цитирует слова польского лидера twitter его канцелярии днем в среду, 11 января.
Prezydent @AndrzejDuda w #Lwów: Kompania czołgów Leopard dla Ukrainy zostanie przekazana w ramach budowania koalicji międzynarodowej. Taka decyzja jest już w Polsce.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Сегодня Зеленский принимает во Львове Анджея Дуду вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседа.
Dzisiaj we Lwowie razem z Prezydentami @ZelenskyyUa i @GitanasNauseda rozmawiamy w formacie Trójkąta lLubelskiego o militarnym wsparciu dla Ukrainy przeciw rosyjskiej agresji oraz o integracji Ukrainy z UE i NATO. 🇵🇱🤝🇺🇦🤝🇱🇹 pic.twitter.com/HdLo7JTVV5— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 11, 2023
Рота танков в США включает в себя 14 машин. Рота танков в России – 12. О каком конкретно количестве сказал Дуда, пока не уточняется.
В минувший понедельник представитель канцелярии польского президента Якоб Кумах заявлял, что Варшава может направить Киеву танки Leopard только в рамках символической поддержки.
«Говорить о том, что Польша отдаст несколько десятков или сотен танков - это абсурд, создание альтернативной реальности», - заявлял Кумах в эфире радиостанции Zet.
Дискуссия о возможности поставок тяжелых танков Leopard и Abrams Киеву разгорелась после того, как в начале января Франция и Германия приняли решения передать ВСУ так называемые «легкие» танки.
Поставки Украине тяжелых танков Leopard от ФРГ поддерживают отдельные немецкие политики. СМИ сообщали, что на Берлин по этому вопросу сейчас активно давят Варшава и Париж.
«Франция и Польша подталкивают крупнейшую экономику ЕС к оснащению Киева своим мощным танком Leopard 2, в то время как Великобритания, как сообщается, рассматривает возможность отправки в Украину около дюжины своих основных боевых танков Challenger 2. Если бы Великобритания сделала это, Берлину было бы значительно труднее прикрываться своим нынешним аргументом, что он не хочет действовать в одиночку, отправляя тяжелое вооружение», - писало в минувший понедельник американское издание Politico.
Передачу тяжелых танков НАТО Киеву не исключал и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее стало известно о решении Вашингтона передать Киеву ЗРК Patriot. По данным СМИ, Киев с ноября 2022 года получает от Турции кассетные боеприпасы, которые ранее отказался предоставить Вашингтон.
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в начале года заявлял, что Киев вернет контроль над полуостровом Крым к осени 2023 года, если США продолжат оказывать военную помощь Украине.
«Ни одна война не может быть выиграна без наступательных вооружений. И поскольку концепт состоит в том, что Украине не предоставляют наступательных вооружений, не важно, будут ли это более дальнобойные боеприпасы для HIMARS, войну невозможно выиграть в обороне, - ранее отмечал в интервью Rus.Postimees политолог, старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. - Находясь в обороне, можно войну пытаться не проиграть, истекая кровью. Поэтому для меня есть вопросы концептуального характера касательно позиции Запада в этом конфликте. Мне кажется, что пока Запад стоит на позициях "резать кошке хвост по частям". И Запад регулирует темп войны довольно мощно. При тех поставках вооружений, которые существуют сегодня, добиться целей, которые Украина обозначает как "победа", подчеркну, с моей точки зрения, невозможно».
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается 322 дня. ООН впервые подтвердил более 18 000 жертв среди мирных жителей.