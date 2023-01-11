Польша передает Украине тяжелые танки

Дискуссия о возможности поставок тяжелых танков Leopard и Abrams Киеву разгорелась после того, как в начале января Франция и Германия приняли решения передать ВСУ так называемые «легкие» танки.

Поставки Украине тяжелых танков Leopard от ФРГ поддерживают отдельные немецкие политики. СМИ сообщали, что на Берлин по этому вопросу сейчас активно давят Варшава и Париж.

«Франция и Польша подталкивают крупнейшую экономику ЕС к оснащению Киева своим мощным танком Leopard 2, в то время как Великобритания, как сообщается, рассматривает возможность отправки в Украину около дюжины своих основных боевых танков Challenger 2. Если бы Великобритания сделала это, Берлину было бы значительно труднее прикрываться своим нынешним аргументом, что он не хочет действовать в одиночку, отправляя тяжелое вооружение», - писало в минувший понедельник американское издание Politico.



Передачу тяжелых танков НАТО Киеву не исключал и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Танк Leopard 2A7 на выгрузке в Эстонии. Фото: Madis Veltman

Ранее стало известно о решении Вашингтона передать Киеву ЗРК Patriot. По данным СМИ, Киев с ноября 2022 года получает от Турции кассетные боеприпасы, которые ранее отказался предоставить Вашингтон.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в начале года заявлял, что Киев вернет контроль над полуостровом Крым к осени 2023 года, если США продолжат оказывать военную помощь Украине.

«Ни одна война не может быть выиграна без наступательных вооружений. И поскольку концепт состоит в том, что Украине не предоставляют наступательных вооружений, не важно, будут ли это более дальнобойные боеприпасы для HIMARS, войну невозможно выиграть в обороне, - ранее отмечал в интервью Rus.Postimees политолог, старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. - Находясь в обороне, можно войну пытаться не проиграть, истекая кровью. Поэтому для меня есть вопросы концептуального характера касательно позиции Запада в этом конфликте. Мне кажется, что пока Запад стоит на позициях "резать кошке хвост по частям". И Запад регулирует темп войны довольно мощно. При тех поставках вооружений, которые существуют сегодня, добиться целей, которые Украина обозначает как "победа", подчеркну, с моей точки зрения, невозможно».