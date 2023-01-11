Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в четверг предложит правительству назначить Эгерта Беличева генеральным директором Департамента полиции и пограничной охраны сроком на пять лет со 2 мая.
В четверг правительство назначит нового главу полиции и погранохраны
Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что Беличев более 16 лет работал на различных должностях в государственном секторе в Департаменте по делам гражданства и миграции и Департаменте полиции и погранохраны. В частности, его должности были связаны со сферой миграции и охраны границ.
С 2018 года по май 2020 года Беличев был руководителем бюро интегрированного управления границей, а с 15 мая 2020 г. – заместителем генерального директора по пограничной охране. С октября 2016 года по январь 2018 года Беличев был советником по вопросам юстиции и внутренних дел в Постоянном представительстве Эстонии при Европейском союзе в Брюсселе.
Беличев имеет магистерскую степень по юриспруденции.
Согласно Закону о полиции и погранохране, правительство назначает генерального директора сроком на пять лет по предложению ответственного за сферу министра после заслушивания мнения правовой комиссии Рийгикогу. Эгерт Беличев назначен генеральным директором Департамента полиции и пограничной охраны сроком на пять лет со 2 мая текущего года по 1 мая 2028 года.