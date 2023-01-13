Полиция: телефонные мошенники пытаются запугать людей

Ведущий Рауль Ранне заявил, что дела, дошедшие до полиции, – это лишь верхушка айсберга. Руководитель отдела по борьбе с экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт, который был гостем передачи, согласился с ним. Он добавил, что угроза мошенничества – это современная тенденция, которую должны учитывать все люди.

По словам Кельта, преступники постоянно придумывают новые схемы и анализируют, что работает лучше. Так что постоянно появляются новые схемы, и информационная работа не настолько эффективна, как надеется полиция.

Кельт сказал, что телефонные мошенники пытаются заставить людей беспокоиться, чтобы они вели себя нерационально. Например, они утверждают, что деньги людей на банковских счетах находятся в опасности.

В передаче воспроизвели запись реального телефонного разговора на русском языке, в котором мошенник представился сотрудником банка.

Звонки осуществляются на русском языке

Мошеннические звонки, сделанные эстонцам, в основном на русском языке, на эстонском языке было лишь несколько звонков. Звонят из-за границы. «В Эстонии колл-центры не расположены», – сказал Кельт.

До войны полиция знала, что в Украине находится несколько колл-центров телефонного мошенничества, и они сотрудничали с украинской полицией, чтобы закрыть их. На сегодняшний день эти колл-центры закрыты.

В последнее время в Эстонии распространилась мошенническая схема, когда преступники рассылали SMS-сообщения на мобильные телефоны людей, представляясь работниками банка или курьерской компании. В сообщениях просили внести небольшую дополнительную плату за услуги и прилагали ссылку для оплаты.

В прошлом мошенники представлялись сотрудниками Swedbank или SEB, но в последнее время они также называют себя и сотрудниками банка LHV. Как правило, эти звонки осуществляются тоже на русском языке.