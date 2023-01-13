«Новости в 7» за 13 января: очередной демонтаж памятников в Ида-Вирумаа, снежный «капкан» для инвалидов, неурожай кофе и бар, где развивают интеллект

Сегодня в выпуске:

- В Ида-Вирумаа продолжается демонтаж и переоформление монументов советского времени. Какие памятники были убраны и на каких заменены пояснящие таблички, узнавал наш корреспондент в регионе.

- Сообщения по Эстонии: историческое достижение многодетной семьи из Южной Эстонии и сколько сотен миллионов евро эстоноземельцы переплатили за электроэнергию

- Зимняя погода с обильными осадками доставляет серьезные проблемы людям с ограниченными возможностями передвижения. Журналист «Новостей в Семь» разбиралась в одном из вопиющих случаев, когда помехой для инвалида стал не только снег, но и недоработка квартирного товарищества

- Тревожная новость для любителей кофе — прошлый год выдался неурожайным для этого сверхпопулярного напитка. Почему африканские фермеры бьют тревогу и при чем здесь глобальное потепление, разбирался наш корреспондент

- Международная панорама: разрушительные торнадо пронеслись по южным штатам США, почему жители российской глубинки полюбили магазины секонд-хенд, новое необычное амплуа Терминатора и бывшего губернатора калифорнии Арнольда Шварценеггера

- Жители Таллинна полюбили развлечения с интеллектуальным уклоном: возможностей для проведения вечера весело и с пользой становится все больше, а выбор — разнообразнее. Наша съемочная группа побывала в одном из самых популярных мест столицы.