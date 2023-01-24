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Без Швеции в НАТО. Финляндия впервые допустила вступление в альянс без Стокгольма

rus.postimees.ee
Без Швеции в НАТО. Финляндия впервые допустила вступление в альянс без Стокгольма
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Фото: Stephanie Lecocq

Хельсинки задумался о вхождении в НАТО без Швеции, если заявка другой традиционно нейтральной скандинавской страны не продвинется. Об этом заявил глава МИД Финляндии.

Министр иностранных дел Суоми Пекка Хаависто впервые публично допустил, что Финляндия может вступить в НАТО без Швеции, если заявка Стокгольма «будет отложена на более длительный период времени». Об этом глава внешнеполитического ведомства Хельсинки сказал в интервью Yle.

При этом Хаависто уточнил, что вариант одновременного вступления Финляндии и Швеции в НАТО остается для Хельсинки предпочтительнее «с точки зрения безопасности».

Хаависто оговорился, что сейчас еще рано занимать окончательную позицию по этому вопросу. Швеция и Финляндия неоднократно подчеркивали солидарность своих действий по вопросу вступления в НАТО.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как президент Турции Эрдоган накануне бросил фразу, что Анкара не согласует заявку Стокгольма после сжигания во время акций протеста в Швеции священной для мусульман книги Коран.

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», - заявил турецкий лидер в понедельник.

Президент Турции Эрдоган в 2022 году.
Президент Турции Эрдоган в 2022 году. Фото: Adem ALTAN / AFP

В минувшую субботу в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой лидер датской ультраправой партии Stram Kurs («Жесткий курс» - прим.ред.), гражданин Швеции Расмус Палудан возле посольства Турции сжег Коран. Турция моментально отменила визит министра обороны Швеции в Анкару. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что «исламофобские провокации ужасны». В Турции был сожжен флаг Швеции.

«Эти протестующие играют с безопасностью Финляндии и Швеции», - заявил сегодня глава МИД Финляндии Хаависто.

По словам финского министра иностранных дел, вопрос расширения НАТО теперь будет отложен как минимум до выборов в Турции, которые намечены на середину мая. В переговорах Финляндии, Швеции и Турции наступил перерыв в несколько недель, уточнил Пекка Хаависто.

В начале января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм не может удовлетворить требования Турции о вступлении в НАТО. После этого шведский премьер допустил возможность размещения ядерного оружия в стране после вступления в НАТО.

«Несмотря на то, что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», - сказал Ульф Кристерссон 10 января.

Премьер-министр Швеции с 18 октября 2022 года Ульф Кристерссон.
Премьер-министр Швеции с 18 октября 2022 года Ульф Кристерссон. Фото: Ole Berg-Rusten / NTB

Стокгольм уже несколько месяцев добивался благосклонности Анкары по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО. Вступление в альянс невозможно без согласия всех действующих членов организации. Анкара добивается от Стокгольма выдачи курдских активистов, которых в Турции считают террористами. В декабре Швеция, которая до того момента категорически отказывалась от выдачи курдов, все же выдала члена Рабочей партии Курдистана (РПК запрещена в Турцииприм.ред.) Махмута Тата.

Rus.Postimees ранее анализировал способности Эрдогана выкручивать руки и союзникам по НАТО и Москве.

Несмотря на незавершенную процедуру расширения НАТО, Россия уже наращивает военное присутствие вдоль границ с Финляндией и Эстонией. Ранее в Калининградскую область были переброшены последние модели российских гиперзвуковых ракет, а на Балтике прошли учебные стрельбы ВС РФ по побережью действующих и будущих членов НАТО.

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