Хельсинки задумался о вхождении в НАТО без Швеции, если заявка другой традиционно нейтральной скандинавской страны не продвинется. Об этом заявил глава МИД Финляндии.
Без Швеции в НАТО. Финляндия впервые допустила вступление в альянс без Стокгольма
Министр иностранных дел Суоми Пекка Хаависто впервые публично допустил, что Финляндия может вступить в НАТО без Швеции, если заявка Стокгольма «будет отложена на более длительный период времени». Об этом глава внешнеполитического ведомства Хельсинки сказал в интервью Yle.
При этом Хаависто уточнил, что вариант одновременного вступления Финляндии и Швеции в НАТО остается для Хельсинки предпочтительнее «с точки зрения безопасности».
Хаависто оговорился, что сейчас еще рано занимать окончательную позицию по этому вопросу. Швеция и Финляндия неоднократно подчеркивали солидарность своих действий по вопросу вступления в НАТО.
Заявление прозвучало на следующий день после того, как президент Турции Эрдоган накануне бросил фразу, что Анкара не согласует заявку Стокгольма после сжигания во время акций протеста в Швеции священной для мусульман книги Коран.
«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», - заявил турецкий лидер в понедельник.
В минувшую субботу в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой лидер датской ультраправой партии Stram Kurs («Жесткий курс» - прим.ред.), гражданин Швеции Расмус Палудан возле посольства Турции сжег Коран. Турция моментально отменила визит министра обороны Швеции в Анкару. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что «исламофобские провокации ужасны». В Турции был сожжен флаг Швеции.
«Эти протестующие играют с безопасностью Финляндии и Швеции», - заявил сегодня глава МИД Финляндии Хаависто.
По словам финского министра иностранных дел, вопрос расширения НАТО теперь будет отложен как минимум до выборов в Турции, которые намечены на середину мая. В переговорах Финляндии, Швеции и Турции наступил перерыв в несколько недель, уточнил Пекка Хаависто.
В начале января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм не может удовлетворить требования Турции о вступлении в НАТО. После этого шведский премьер допустил возможность размещения ядерного оружия в стране после вступления в НАТО.
«Несмотря на то, что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», - сказал Ульф Кристерссон 10 января.
Стокгольм уже несколько месяцев добивался благосклонности Анкары по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО. Вступление в альянс невозможно без согласия всех действующих членов организации. Анкара добивается от Стокгольма выдачи курдских активистов, которых в Турции считают террористами. В декабре Швеция, которая до того момента категорически отказывалась от выдачи курдов, все же выдала члена Рабочей партии Курдистана (РПК запрещена в Турции – прим.ред.) Махмута Тата.
Rus.Postimees ранее анализировал способности Эрдогана выкручивать руки и союзникам по НАТО и Москве.
Несмотря на незавершенную процедуру расширения НАТО, Россия уже наращивает военное присутствие вдоль границ с Финляндией и Эстонией. Ранее в Калининградскую область были переброшены последние модели российских гиперзвуковых ракет, а на Балтике прошли учебные стрельбы ВС РФ по побережью действующих и будущих членов НАТО.