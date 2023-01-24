Без Швеции в НАТО. Финляндия впервые допустила вступление в альянс без Стокгольма

Министр иностранных дел Суоми Пекка Хаависто впервые публично допустил, что Финляндия может вступить в НАТО без Швеции, если заявка Стокгольма «будет отложена на более длительный период времени». Об этом глава внешнеполитического ведомства Хельсинки сказал в интервью Yle.

При этом Хаависто уточнил, что вариант одновременного вступления Финляндии и Швеции в НАТО остается для Хельсинки предпочтительнее «с точки зрения безопасности».

Хаависто оговорился, что сейчас еще рано занимать окончательную позицию по этому вопросу. Швеция и Финляндия неоднократно подчеркивали солидарность своих действий по вопросу вступления в НАТО.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как президент Турции Эрдоган накануне бросил фразу, что Анкара не согласует заявку Стокгольма после сжигания во время акций протеста в Швеции священной для мусульман книги Коран.

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», - заявил турецкий лидер в понедельник.

Президент Турции Эрдоган в 2022 году. Фото: Adem ALTAN / AFP